Novi Ligure, 27 giugno 2025 – L’Assemblea degli azionisti di ACOS S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. I risultati, già evidenziati nel progetto approvato dal Consiglio di amministrazione lo scorso 26 maggio 2025, confermano un percorso di solida e significativa crescita per l’intero Gruppo ACOS.

I risultati economico-finanziari di ACOS S.p.A.

Anche i dati specifici di ACOS S.p.A. per l’esercizio 2024 evidenziano una solida performance:

Valore della produzione : 5.417.332 euro.

: 5.417.332 euro. Margine operativo lordo (M.O.L.) : 1.205.881 euro.

: 1.205.881 euro. Reddito operativo (Ebit) : 721.942 euro.

: 721.942 euro. Utile lordo d’esercizio : 1.906.021euro.

: 1.906.021euro. Utile netto d’esercizio: 1.685.827 euro.

L’Assemblea, confermando la proposta del Consiglio di amministrazione, ha deliberato un dividendo di euro 1,5 per azione, pari al 30% dell’utile netto conseguito, al fine di garantire un significativo accantonamento dello stesso a riserva, volto al consolidamento del patrimonio netto societario.

A livello di Bilancio Consolidato, l’esercizio 2024 si è chiuso con indicatori di performance di assoluta eccellenza, a testimonianza della capacità gestionale e della solidità patrimoniale del Gruppo:

Valore della produzione : 104.168.596 di euro, con un incremento del 2% rispetto all’esercizio passato.

: 104.168.596 di euro, con un incremento del 2% rispetto all’esercizio passato. Margine Operativo Lordo (MOL) : 25.293.923 di euro, con un incremento del 31% rispetto all’esercizio precedente.

: 25.293.923 di euro, con un incremento del 31% rispetto all’esercizio precedente. Utile ante imposte : 9.804.818 di euro, più che raddoppiato rispetto ai 4.716.490 euro del 2023 (+108%).

: 9.804.818 di euro, più che raddoppiato rispetto ai 4.716.490 euro del 2023 (+108%). Posizione Finanziaria Netta (PFN)/MOL : il rapporto si attesta a 0,98, in netto miglioramento rispetto al valore di 1,55 del 2023, indicando che la capacità di rimborsare l’indebitamento netto attraverso la gestione caratteristica si è ridotta a meno di un anno.

: il rapporto si attesta a 0,98, in netto miglioramento rispetto al valore di 1,55 del 2023, indicando che la capacità di rimborsare l’indebitamento netto attraverso la gestione caratteristica si è ridotta a meno di un anno. Investimenti : 15 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto agli 11 milioni del 2023.

: 15 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto agli 11 milioni del 2023. Occupazione: l’organico di Gruppo è cresciuto a 371 unità, con 14 nuove assunzioni che consolidano il ruolo di ACOS quale primaria realtà occupazionale del territorio.

Le principali società dell’Area di consolidamento hanno conseguito risultati gestionali in miglioramento rispetto all’esercizio passato; in particolare, Gestione Ambiente S.p.a. e Gestione Acqua S.p.a. e ACOS Energia S.p.a.

Il Sindaco di Novi Ligure, in rappresentanza dell’azionista di maggioranza di ACOS S.p.A., ha espresso piena soddisfazione per i risultati conseguiti da ACOS S.p.A. e dal Gruppo, manifestando contestualmente forte apprensione per il futuro a fronte dell’attuale impostazione dell’Egato6, che ha gradualmente sconfessato una visione gestionale del servizio, sottolineandone le conseguenze, tra cui il rischio di compromettere la qualità e l’efficienza del servizio idrico integrato a cui i territori serviti si erano abituati, oltre a depauperare patrimonialmente il Gruppo ACOS.