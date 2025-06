È dedicata alla cura delle patologie gastrointestinali pediatriche, ma rappresenta anche uno dei modelli più avanzati di medicina integrata e traslazionale. La Unit Disease “Centro per la Patologia Digestiva Pediatrica Umberto Bosio”, afferente alla SSD Medicina Traslazionale del DAIRI, è stata istituita nel 2019 all’interno della SC Chirurgia Pediatrica, diretta dal Dott. Alessio Pini Prato che è anche referente della Unit, con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti percorsi diagnostico-terapeutici specialistici e allineati alle più recenti evidenze scientifiche.

Il cuore del progetto è la gestione multidisciplinare: chirurghi, gastroenterologi, nutrizionisti, fisioterapisti e psicologi lavorano in stretta sinergia per garantire una presa in carico completa, dalla diagnosi al trattamento fino al follow-up. Tra le principali patologie trattate rientra la malattia di Hirschsprung, una grave alterazione dello sviluppo delle cellule nervose intestinali che può compromettere la motilità e richiedere interventi chirurgici complessi e lunghi percorsi di cura. Grazie a protocolli aggiornati e alla partecipazione a studi clinici, i bambini con Hirschsprung seguiti dal Centro Bosio ricevono un’assistenza all’avanguardia.

Negli anni l’attività della Unit si è progressivamente ampliata, integrando anche ambiti come insufficienza intestinale cronica benigna, malformazioni anorettali, disturbi della motilità e del pavimento pelvico, coliti croniche (come Crohn e colite ulcerosa), fino ai percorsi di transizione verso l’età adulta. Tutte le attività sono supportate da un’intensa produzione scientifica e da collaborazioni internazionali, in particolare con la rete europea ERNICA.

La vocazione alla ricerca traslazionale – ovvero l’integrazione tra clinica, ricerca e formazione – ha permesso al Centro Bosio di diventare un punto di riferimento non solo regionale ma anche nazionale per l’innovazione nella chirurgia e nella gastroenterologia pediatrica. Una conferma ulteriore della missione del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, nel promuovere una ricerca orientata alla crescita della conoscenza e della qualità delle cure.

Per sostenere la ricerca del DAIRI, e più in generale quella dell’Ospedale, è possibile dare il proprio contributo direttamente dalla pagina www.fondazionesolidal.it/donazioni/.