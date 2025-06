Soltanto alle prime luci di questa mattina, martedì 17 giugno, si sono concluse le operazioni di un vasto incendio che ha interessato un’azienda agricola alla periferia di Tortona, lungo la strada provinciale per Sale. L’incendio di cui non si conoscono ancora le cause è divampato ieri sera ed era talmente grave che in supporto alla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono giunti rinforzi da Alessandria e Novi Ligure.

Il fumo è stato avvistato in molte zone della città come potete vedere dall’immagine in alto gentilmente inviataci da Dino Giacomo Zanardi.

L’incendio è stato spento dopo alcune ore, ma i pompieri di Tortona hanno lavorato fino all’alba nelle operazioni di bonifica.

I danni sono ingenti e sono andate distrutte anche alcune celle frigorifere.