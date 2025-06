In altra parte del giornale abbiamo scritto del primo giorno di chiusura della rotonda ex Liebig e del fatto che i camion non potendo entrare in città devono fare un lungo giro, ma necessario.

Purtroppo qualche camionista infischiandosene delle norme oggi alle 19 col proprio TIR che trasportava un container come potete vedere dalle immagini transitava tranquillamente in corso Don orione.

La speranza è che la Polizia Municipale, grazie alle al sistema di videosorveglianza possa multarlo e prendere adeguati provvedimenti nei confronti di quei camionisti che lo imiteranno.