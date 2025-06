Il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha preso parte oggi alla cerimonia ufficiale per l’emissione del francobollo commemorativo dedicato al IV centenario della nascita di Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), illustre astronomo nato a Perinaldo, figura di riferimento della scienza europea del XVII secolo. “Con grande emozione ho portato il saluto della Regione Liguria a questa iniziativa che unisce memoria, cultura e identità – ha dichiarato Piana –. Ringrazio il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane per aver reso possibile questo tributo, che celebra il genio scientifico di Cassini e soprattutto il suo forte legame con la sua terra d’origine”.

Il francobollo, appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze italiane”, raffigura il ritratto di Cassini affiancato da Saturno con i suoi anelli e i quattro satelliti da lui scoperti. In alto è visibile lo schema della grande meridiana solare da lui progettata nel 1655 nella Basilica di San Petronio a Bologna. L’emissione, del valore B pari a 1,30 euro, ha una tiratura di 200.004 esemplari.