Da giovedì 5 giugno, la Pinacoteca Divisionismo Tortona espone ufficialmente La signora Maffi. Una maestra di scena, opera chiave della fase divisionista di Umberto Boccioni, realizzata nel 1909. Il dipinto, emblema del passaggio dell’artista dal divisionismo alle prime tensioni espressioniste e futuriste, entra a far parte della collezione permanente del museo, confermando la centralità della Pinacoteca nel panorama dell’arte italiana tra Otto e Novecento. Già esposto nel 1910 alla storica mostra personale di Boccioni a Ca’ Pesaro a Venezia, La signora Maffi. Una maestra di scena rappresenta una tappa cruciale nella ricerca boccioniana e la protagonista dell’opera emerge come una presenza imponente, costruita attraverso la luce e il colore in una composizione ravvicinata e incisiva.

Spiega Pier Luigi Rognoni, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona: “Il ritratto della Maestra di scena Adalgisa Maffi rappresenta senza alcun dubbio una tappa fondamentale nel percorso artistico di Umberto Boccioni. L’ingresso nella collezione della Fondazione C.R. Tortona permette alla Pinacoteca Divisionismo di documentare in maniera ancora più approfondita le influenze della tecnica pittorica divisa sui protagonisti della rivoluzione Futurista. Il fortuito incontro artistico con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha dato vita ad una preziosa collaborazione pluriennale per il fondamentale sostegno alla ricerca scientifica”.

Nel 2005, l’Istituto Mario Negri è stato infatti il beneficiario di una generosa donazione di opere d’arte da parte del prof. Giuseppe Mattioli con l’intento di supportare la ricerca del Dipartimento di Oncologia intitolato alla Fondazione Nerina e Mario Mattioli – Onlus. I dipinti sono arrivati all’Istituto nel 2021. Tra le opere, spiccava La signora Maffi. Una maestra di scena di Umberto Boccioni. A gennaio 2025, l’opera è stata acquisita, grazie a una generosa donazione, dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona, andando ad arricchire la prestigiosa collezione della Pinacoteca del Divisionismo. I proventi della vendita del quadro andranno a supportare la ricerca scientifica del Mario Negri in campo oncologico sia sperimentale che clinico. Questa speciale sinergia, nata dall’incontro tra arte e scienza, continuerà con un ulteriore impegno da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona, che ha deciso di accompagnare un giovane ricercatore nel suo percorso di formazione per i prossimi tre anni con una borsa di studio.

“Siamo profondamente grati alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona per questa importante donazione – raccontail Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto Mario Negri – che unisce il valore dell’arte al sostegno concreto della ricerca scientifica. Investire nella ricerca e nei giovani talenti significa costruire il futuro: significa credere nella conoscenza come motore di progresso e nella formazione come chiave per affrontare le sfide di domani. Il sostegno della Fondazione non è soltanto un aiuto concreto, ma anche un forte segnale di fiducia nei confronti della scienza e delle nuove generazioni”.

BREVE STORIA COLLEZIONISTICA DE

“LA SIGNORA MAFFI. UNA MAESTRA DI SCENA” DI UMBERTO BOCCIONI

Realizzata nel 1909, La signora Maffi. Una maestra di scena rappresenta un momento cruciale nella ricerca artistica di Boccioni del passaggio dal Divisionismo al Futurismo. Il ritratto di Adalgisa Maffi colpisce per la sua potente resa plastica e luministica, frutto di una tecnica divisionista personalissima. La figura imponente emerge da un interno appena accennato, costruito attraverso la luce e il colore.

Secondo la ricostruzione dei passaggi di proprietà realizzata dalla Professoressa Sharon Hecker, nel 1916, alla morte di Boccioni, l’operapassa per eredità alla madre dell’artista, Cecilia Forlani Boccioni. L’anno seguente viene acquistata dal Rag. Enrico Bachi, nato l’8 ottobre 1886 a Torre Pellice, vicino a Torino. Nel 1933, Enrico Bachi presta il quadro alla mostra dedicata a Boccioni alla Galleria d’arte moderna di Milano. L’etichetta sul verso del quadro conferma il fatto e riporta le seguenti informazioni: “Civica Galleria d’Arte Moderna. Autore: mostra Boccioni 1933; titolo: l’Attrice; catalogo n. 11. Sig. Bachi rag. Enrico, via Assarotti”. Il padre di Enrico, Augusto Bachi, muore nel 1938 e da quel momento in poi il figlio Mario, ragioniere, segue l’attività di famiglia. Sei mesi dopo, vengono approvate le Leggi razziali. Il 5 aprile 1939 Enrico Bachi torna a Torre Pellice e presenta denuncia al Comune per la sua “appartenenza alla razza ebraica”. Non si trova più traccia di lui nell’Albo dei ragionieri di Torino dalla fine del 1938. Sei mesi dopo l’autodenuncia, nell’ottobre 1939, secondo i documenti nella Camera di Commercio, il prefetto di Torino chiederà la liquidazione dell’azienda dei Bachi, proprio a causa delle leggi razziali. La Villa Bachi a Torre Pellice verrà schedata e confiscata, insieme a tutti i beni mobili della famiglia. Nella scheda di confisca vengono sottolineate a matita le opere d’arte e gli oggetti di valore sequestrate (tappeti orientali, orologi, quadri…). L’opera di Boccioni non appare però sull’elenco, probabilmente perché all’epoca si trovava non nella Villa di Torre Pellice, ma nella casa torinese di Enrico Bachi. Presumibilmente saranno amici di famiglia a custodirla, con altri beni, sino alla fine della guerra. Anche nel secondo dopoguerra, infatti, il quadro risulta appartenere alla famiglia Bachi. Il 6 maggio 1961, alla morte di Enrico, l’opera passa per eredità alla moglie Rita, che nel giugno dello stesso anno la vende alla Galleria La Bussola di Torino. Acquistato pochi mesi dopo da Luciano Pomini, Castellanza, nel 1977 il dipinto viene venduto da Luciano Pomini (Asta Finarte) e acquistato da Giuseppe Mattioli, che lo cederà all’Istituto Mario Negri nel 2005.

GLI ARTISTI DELLA PINACOTECA E IL PERCORSO ESPOSITIVO

L’opera di Boccioni si aggiunge a un’altra recente e preziosa acquisizione esposta a Tortona dallo scorso novembre: Il cammino dei Lavoratori (1898-1899) di Giuseppe Pellizza da Volpedo, studio preparatorio del celebre Il Quarto Stato. Quest’opera restituisce la tensione sociale ed esistenziale del tempo attraverso un sapiente uso del colore e una composizione teatrale in cui gesti e sguardi si intrecciano in un flusso inarrestabile di figure compatte. L’ocra che pervade la scena accresce il senso di unità del gruppo, che marcia determinato verso una luce simbolo di speranza. Sebbene si tratti di uno studio, la potenza espressiva e la straordinaria resa pittorica lo rendono un’opera autonoma, capace di restituire con immediatezza la visione simbolica di Pellizza.

Con queste due nuove acquisizioni, la Pinacoteca rafforza il proprio ruolo di riferimento per lo studio e la valorizzazione del divisionismo, offrendo al pubblico un viaggio ancora più completo attraverso le sue evoluzioni e influenze sulle avanguardie del primo Novecento. Situata nel cuore di Tortona, la Pinacoteca ospita oggi 145 opere dei principali maestri divisionisti, tra cui Giuseppe Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Emilio Longoni, Plinio Nomellini, Gaetano Previati e Giovanni Segantini. Con un allestimento studiato secondo i più moderni criteri museali, il museo permette di esplorare le diverse anime del divisionismo: dalle sperimentazioni luministiche ai temi sociali, dal simbolismo alle ricerche paesaggistiche che anticipano il Futurismo.

Recentemente rinnovato, il percorso della Pinacoteca si snoda attraverso diverse sale tematiche, mettendo in evidenza i protagonisti del divisionismo e le diverse declinazioni di questa tecnica pittorica. Le opere esposte offrono un quadro completo della sua evoluzione, dalle prime sperimentazioni alla sua eredità nelle avanguardie.

GLI ARTISTI E LE OPERE

La collezione comprende 145 opere suddivise tra i principali esponenti del divisionismo (Segantini, Morbelli, Previati, Balla, Boccioni, Longoni, Nomellini, Cominetti e Fornara) e altri 50 artisti che hanno contribuito alla sua diffusione e detiene il più numeroso nucleo di opere di Pellizza presenti in una sola collezione, pari a 27 di cui 19 esposte.

LE TEMATICHE DEL DIVISIONISMO

Le opere esposte all’interno della Pinacoteca coprono un’ampia gamma di soggetti e temi, permettendo di comprendere la profondità e la varietà del divisionismo:

1. Il divisionismo tra tecnica e innovazione

Il divisionismo nasce dall’applicazione della teoria della luce e del colore alla pittura: accostando colori puri sulla tela, gli artisti riescono a ottenere effetti di luminosità mai visti prima. La tecnica evolve in diverse declinazioni, dalle pennellate filamentose di Segantini alle stesure puntiformi di Pellizza, fino alle variazioni più simboliste di Previati.

2. Il “verismo sociale” e la denuncia delle condizioni di vita

Molti divisionisti sviluppano un’attenzione particolare alle questioni sociali. Morbelli, Longoni e Pellizza rappresentano la condizione operaia e contadina, la disoccupazione, le difficoltà delle classi più deboli. Scene di vita quotidiana ambientate in ospizi, fabbriche e strade urbane traducono un impegno etico e politico che caratterizza la fine dell’Ottocento.

3. Il paesaggio come ricerca luministica

Per molti artisti il divisionismo diventa il mezzo perfetto per esplorare il paesaggio e la sua resa luministica. Dalla montagna ai laghi, dalle vedute alpine ai crepuscoli marini, il paesaggio divisionista è un equilibrio tra realismo e visione, tra precisione scientifica e suggestione poetica.

4. La spiritualità e il simbolismo

A partire dagli anni Novanta dell’Ottocento, il divisionismo si apre a influenze simboliste. Previati e Pellizza indagano temi mistici e allegorici, mentre Balla e Boccioni sperimentano il linguaggio divisionista per proiettarsi verso il Futurismo, ponendo il divisionismo come anello di congiunzione tra Ottocento e Novecento.

Pinacoteca Divisionismo Tortona

Palazzetto medievale

Corso Leoniero, 6 (ingresso dal cortile interno)

Tortona (AL)

Telefono: 0131.822965

E-mail: pinacotecadivisionismo@gmail.com

Orari:

Sabato e domenica, dalle 15.00 alle 19.00

Giorni feriali su prenotazione.

Chiusura Natale e Capodanno

Biglietti:INGRESSO GRATUITO

