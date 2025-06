Da Martedì 10 a domenica 15 giugno

Celebrazioni al Santuario di S.Antonio da Padova Bordighera,

1975-2025 Chiesa Giubilare nella giornata della festa 13 GIUGNO 2025.

In allegato locandina con programma dettagliato.

Giovedì 11 giugno

Alle ore ore 21.00 presso l’Ex Chiesa Anglicana

Primo appuntamento con l’Orchestra da Camera di Neckarsulm, in concerto a

Bordighera presso la suggestiva location dell’Ex Chiesa Anglicana.

Composta da musicisti dilettanti con provenienze professionali diverse l’orchestra si

distingue per la passione che anima ogni sua esecuzione, affrontando con entusiasmo

opere di grandi compositori.

Sotto la direzione del maestro Jochen Hennings, l’orchestra si esibirà con un repertorio

che include brani di Bach, Mozart, Puccini e Respighi.

Con la partecipazione delle violiniste soliste Ingeborg Grießl e Claudia Eversberg-Mayer

Giovedì 12 giugno

Alle ore 15:00 presso i Giardini Winter di Bordighera

I ragazzi della SPES espongono

Mostra e Letture Teatrali espressioni d’arte, di colore e materia.

Coordinamento e curatrice del progetto e laboratori di Arte terapia a cura di Anna

Vigliarolo.

Teatro Terapia e Letture a cura di Silvia Villa con alcuni suoi allievi e con la

partecipazione di Matteo Lupi presidente della SPES

Le loro opere raccontano storie di ricerche fantastiche e avventurose fatte di

emozionanti scoperte, espresse con il linguaggio universale dell’arte.

Il progetto “ Espressioni d’Arte di Colore e Materia” iniziato diversi mesi fà, è un

progetto d’Arte-terapia e cognitivo, di inclusione, sviluppato in collaborazione con

l’Associazione SPES-AUSER di Ventimiglia e, attivato con laboratori d’arte dai ragazzi

diversamente abili che frequentano il centro SpesAuser a Bordighera Alta.

il progetto culmina in una mostra espositiva e di letture teatrali che “ raccontano “ le

storie di viaggi immaginari che i ragazzi hanno raffigurato nelle proprie opere.

L’evento è promosso e sostenuto dall’associazione culturale “Amici di Winter “ il

sostegno della FIDAPA di Ventimiglia porta d’Italia e lo sponsor della VAALCH nella figura

del titolare dell’azienda Alessandro Migliarese e gestore dello IAT di Bordighera.

Curatrice del progetto e dei laboratori d’arte-terapia: Anna Vigliarolo

In sinergica partecipazione il laboratorio di Teatro-terapia a cura di Silvia Villa e le

letture teatrali con alcuni suoi allievi e con la partecipazione di Matteo Lupi presidente

della Spes

Venerdì 13 giugno, sabato 14 e domenica 15

Alle ore 19:00 ritrovo e partenza presso l’ufficio I.A.T. Via Vittorio Emanule II 172

Inside Monet torna a Bordighera con una nuova scena in Virtual Reality!

Un emozionante viaggio tra reale e virtuale che permette di immergersi nella prima

grande mostra all’aria aperta dedicata a Claude Monet, uno dei padri fondatori

dell’Impressionismo francese

•Immergiti nell’arte e nei quadri di Monet che per la prima volta prendono vita davanti a

te grazie all’arte immersiva in Virtual Reality.

•Un attore ti accompagnerà durante il percorso all’aria aperta, con uno

storytelling emozionale, permettendoti di approfondire le tematiche artistiche.

•Sei esperienze di Virtual Reality per entrare nei quadri di Monet, tra cui uno dedicato

alla città di Bordighera.

•La Virtual Reality ti cambierà la prospettiva, regalandoti un punto di vista privilegiato.

Con Inside Monet VR Experience, l’arte si trasforma in un’emozione viva e coinvolgente:

una mostra en plein air in cui realtà e immaginazione si fondono, portandoti dentro i

capolavori dell’Impressionismo.

Nel cuore di Bordighera, tra la vegetazione lussureggiante, il mare e i profili delle ville

storiche, sarai guidato da un attore in un percorso immersivo tra suggestioni visive,

narrazione e Realtà Virtuale.

Indossando un visore VR in punti precisi del tragitto, entrerai letteralmente dentro sei

celebri opere di Monet. Dall’alba delicata di Impressione, Levar del Sole all’energia

vibrante de I papaveri, ogni scena ti avvolgerà con le sue atmosfere uniche, ricostruite

in modo coinvolgente e multisensoriale.

Tra i momenti più suggestivi del percorso, potrai esplorare Villa Etelinda, gioiello

architettonico immerso nel verde, che con i suoi giardini panoramici e la sua eleganza

senza tempo racconta il legame profondo tra Monet e Bordighera. Qui, come in altri

luoghi simbolo della città, scoprirai come la luce, i riflessi e i colori abbiano dato vita a

una serie di opere che ancora oggi emozionano il mondo.

Inside Monet è molto più di una mostra: è un’esperienza poetica e tecnologica insieme,

un viaggio intimo e spettacolare nel cuore della visione di un artista che ha cambiato per

sempre il modo di guardare la realtà.

Acquista subito il tuo biglietto e diventa Claude Monet per un giorno.

In caso di maltempo, l’esperienza si svolgerà all’interno della Chiesa Anglicana di

Bordighera. Il punto di ritrovo resta lo IAT – Ufficio di Informazione e

AccoglienzaTuristica (Via Vittorio Emanuele II 172, presso i Giardini del Palazzo del

Parco).

Orario (giugno e luglio):

Venerdì, sabato e domenica alle ore 19.00

Gli orari di agosto e settembre saranno aggiornati online.

Durata: circa 1 ora e 30 minuti

Lingue: visita guidata in italiano. La VR è disponibile in italiano, inglese e francese. Il

copione della guida sarà consultabile anche via QR code in inglese e francese.

Prezzi:

Intero: 15 €

Ridotto: 10 € (under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti)

Biglietti: acquistabili online su tickets.wayexperience.it (con carta o bancomat)

In caso di pioggia, l’esperienza si svolgerà presso la Chiesa Anglicana di Bordighera, con

ritrovo sempre allo IAT.

Tutti i dettagli sono presenti sulla pagina visitbordighera.it al seguente link:

Inside Monet VR Experience a Bordighera – Mostra en plein air – Visit Bordighera

Venerdì 13 giugno

Presso Il Santuario di Sant’ Antonio, Via Roseto

Alle Ore 18.00 secondo e ultimo appuntamento con l’Orchestra da Camera di

Neckarsulm, in concerto presso la Chiesa di S. Antonio a Bordighera.

Diretta dal maestro Jochen Hennings, l’orchestra – formata da musicisti dilettanti uniti

dalla passione per la musica – proporrà un raffinato programma con brani di Bach,

Mozart, Puccini e Respighi.

Con le violiniste soliste Ingeborg Grießl e Claudia Eversberg-Mayer.

Una serata di grande musica in una cornice intima e suggestiva.

Il concerto è offerto dal Comune, nello spazio sottostante il santuario.

Venedì 13 giugno

Presso i Giardini Winter in Via Ludovico Winter

alle ore 21:00 Spettacolo musicale Blue’s Machine Band.

Dal 1987 una delle migliori band Rock/Blues del panorama italiano.

È consigliata la prenotazione. Paola 333/6155989 Patrizia 333 9312979 Ingresso €15,00

Sabato 14 giugno

A Bordighera Alta dalle ore 16:00 alle ore 20:00 “Musicaruggi”

note musicali nel centro storico.

Open day Industrie Musicali, postazioni musicali e dimostrazioni di strumenti.

Possibilità di provare gratuitamente corsi di canto, chitarra, batteria e tastiere.

Didattica Modern Music Institute MMI. Esibizioni Live della “Industrie Musicali Band”

Sabato 14 giugno

Alle Ore 17.00 presso il Cinema Olimpia in Via Cadorna

proiezione del film “Antonio, guerriero di Dio”

l’ingresso è libero, offerto dal proprietario Augusto Venchi.

Sabato 14 giugno

Presso la Sala Croce Rossa, presso l’Ospedale di Bordighera

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

“Camminando insieme si può!” Una giornata con terapeuti ed esperti di varie

competenze proposta dall’ “Artistikidee”. Entrata a offerta libera. Per info: +39

3924170270

Domenica 15 giugno

Presso il Santuario Sant’ Antonio in Via Roseto

Alle Ore 21.00 concerto al Santuario, a ingresso libero,

del coro “Voci e Note sotto le Stelle” in onore di Sant’Antonio. Soprano: Claudia Sasso.

Domenica 15 giugno

28° Passeggiata Andandu, alla riscoperta della Valle di Sasso

Ritrovo ed iscrizioni dalle ore 8.30 alle ore 9:00 a Sasso di Bordighera, Piazza Caprera.

Partenza ore 9:00. Itinerario: Sasso, Seborga, Passo del Ronco, Monte Nero, Lotti, Fraite,

Sasso. Ristori: ocascura, Seborga, Montenero. Pranzo a Sasso offerto ai partecipanti dalla

Proloco.

In caso di maltempo la Marcia verrà rinviata alla Domenica successiva.

Iscrizioni €15,00.

L’Organizzazione ringrazia la PRO LOCO di SEBORGA per la cortese collaborazione.

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone animali

che potrebbero verificarsi durante la manifestazione. Per INFO: 328 3273672-335

831009