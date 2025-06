Dopo una fase complessa, segnata anche dall’interruzione dei lavori a causa della perdita dei requisiti da parte della ditta capogruppo, è stata oggi sottoscritta la ripresa dell’intervento sull’asilo nido Rossini.

“Annuncio con soddisfazione che l’esecuzione dei lavori proseguirà a cura della ditta mandante Consorzio Stabile del Mediterraneo, con l’obiettivo di completare l’opera entro la fine dell’anno, in linea con le tempistiche stabilite dal PNRR” dichiara il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “È un traguardo significativo per la nostra comunità e per le famiglie che attendono con fiducia questo servizio essenziale. L’Amministrazione e gli uffici continueranno a seguire con attenzione l’evoluzione del cantiere, affinché siano pienamente rispettati tempi e qualità dell’intervento”.