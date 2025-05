Valenza – È tarda sera, quando la pattuglia dei Carabinieri nota una macchina sospetta nel presso parcheggio di Largo Ponte degli Spagnoli. A bordo c’è un ragazzo che sembra aspettare qualcuno, ma ha un atteggiamento circospetto, scende dell’auto, si guarda attorno e, notati i Carabinieri, ostenta indifferenza. La pattuglia lo raggiunge rapidamente e lo controlla. È un 20enne e sull’auto ha 80 grammi hashish suddivisi in dosi, un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente e oltre duecento euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio. La perquisizione viene estesa all’abitazione, dove i Carabinieri trovano anche del materiale per il confezionamento della droga. Un giro d’affari da circa 1000 euro quello saltato per il 20enne, che viene arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di processo.

