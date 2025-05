Le nuove fermate del Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono attivate solo a seguito di sopralluogo volto alla verifica dei requisiti di sicurezza e accessibilità da parte dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, che rilascia la relativa autorizzazione. Nullaosta che, una volta nominati, i Garanti degli anziani e dei disabili potranno autonomamente effettuare una verifica puntuale delle fermate esistenti, contribuendo così a migliorare ulteriormente la fruibilità del servizio.



In merito alla cartellonistica, si ritiene che l’utilizzo esclusivo di supporti statici non sia la soluzione ottimale, in quanto soggetti a rapido superamento e rischio di fornire informazioni non aggiornate. L’attuale sistema digitale con QR code consente invece una consultazione in tempo reale e sempre aggiornata degli orari. Tuttavia, laddove il Comune individui punti strategici in città (quali stazione, ospedale, cimitero), si propone la possibilità di integrare il sistema con l’installazione di display digitali con accesso alla rete dati, collegati ai link degli orari in tempo reale, in modo da garantire un’informazione sempre corretta, chiara e accessibile anche a chi non dispone di smartphone.



Per quanto riguarda l’accessibilità dei mezzi, si evidenzia che i servizi di TPL urbani ed extraurbani attivi sul territorio di Tortona utilizzano autobus dotati di tutte le strumentazioni previste dalla normativa regionale per l’accesso delle persone a mobilità ridotta (PMR). Il parco veicolare impiegato è quindi conforme agli standard richiesti dalla Regione Piemonte, garantendo una fruizione del servizio adeguata anche per le categorie più fragili della popolazione.

Fabio Morreale