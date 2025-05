“Un passo concreto verso il rafforzamento del sistema logistico del Piemonte: Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della prima fase di interventi di trasformazione dello scalo merci di Alessandria Smistamento, assegnandola a un raggruppamento di imprese guidato da CLF”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore regionale alla logistica, Enrico Bussalino, sull’annuncio di RFI relativo all’appalto da oltre 40 milioni di euro,che segna l’avvio di un grande progetto di rilancio infrastrutturale per uno dei poli logistici più strategici del Nord-Ovest.

La prima fase prevede il completo rinnovamento tecnologico dello scalo, con l’introduzione dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) e il potenziamento della trazione elettrica, elementi fondamentali per una gestione moderna, efficiente e sostenibile del traffico merci ferroviario.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia che punta a fare di Alessandria un hub intermodale di riferimento, a servizio del Piemonte, del Nord Italia e dei corridoi logistici europei. È infatti in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo terminal merci altamente innovativo. L’infrastruttura sarà dotata di gru a portale da 45 metri capaci di movimentare container da 40 tonnellate, 4 binari da 750 metri, corsie dedicate per i Tir e uno svincolo autostradale sulla A26 tra Alessandria Sud e Alessandria Ovest, per un collegamento diretto e fluido tra ferrovia e rete stradale.

“Questo investimento, voluto fortemente dalla Regione e dal Governo, non è solo un intervento tecnico, ma guarda allo sviluppo economico di Alessandria e dell’intero Piemonte – ha sottolineato l’assessore Enrico Bussalino -. Riqualificare lo scalo significa attrarre nuovi traffici, favorire l’insediamento di imprese nel comparto logistico e generare nuova occupazione qualificata. La Regione Piemonte è al fianco di RFI e del territorio per sostenere ogni iniziativa che rafforzi la competitività del nostro sistema produttivo, puntando su intermodalità, innovazione e sostenibilità.

Con questa operazione, Alessandria si conferma punto nevralgico per i flussi logistici tra Italia ed Europa”.