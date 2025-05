SABATO 24 MAGGIO

Tortona: AssaggiaTortona apre le porte della città al turista, facendogli cogliere le tante sfumature che rendono unica e irripetibile l’esperienza di scoprire pregiati sapori gustandoli all’aperto nel cuore del centro cittadino, allietati da vari momenti di animazione e spazi musicali e dal fascino delle trottole e dell’arte di strada che, dopo il successo dello scorso anno presso grandi e piccini, si rinnoveranno sabato e domenica in piazza Duomo, Piazza G. Lugano e Piazza Malaspina. Il tutto condito, per gli amanti dell’arte e del bello, con la possibilità di visitare gratuitamente i vari musei cittadini, dal MA.DE. alla recente Quadreria di Palazzo Guidobono, dall’esclusivo museo del Divisionismo al Museo Diocesano, dal Museo del Mare passando per l’originale Atelier Sarina (spazio espositivo dedicato al mondo del burattino). Durante le tre serate, nel palco appositamente allestito in Piazza Malaspina, si alterneranno musicisti del territorio con proposte variegate dal rock al Jazz allo scopo di incontrare il gusto di quanti più visitatori possibili e promuovere i talenti del territorio tortonese noto non solo per le specialità enogastronomiche ma anche per l’antica scuola civica di musica che prende il nome dal noto Lorenzo Perosi fondata nel 1907.

Tortona: In piazza Marconi festival Viaggiamo con i libri-Libri dal vivo 2025, iniziativa ideata allo scopo di valorizzare e far conoscere gli autori locali i quali, come l’enogastronomia fiore all’occhiello della città, contribuiscono a celebrare l’eccellenza del territorio.

Tortona: in piazza Duomo Festival delle Trottole

Tortona: fino al 28 settembre a Palazzo Guidobono dalle 16 alle 19 mostra del pittore tortonese Cesare Saccaggi (1868-1934), provenienti dalle civiche collezioni artistiche. Questa esposizione mira a restituire al grande pubblico, agli esperti e agli studiosi, un’importante testimonianza dell’arte europea tra verismo pittorico e simbolismo internazionale. L’iniziativa si collega alla recente acquisizione da parte dei Musei Reali di Torino della tela A Babilonia (Semiramide), realizzata nel 1905, opera che ha riscosso un notevole interesse e una significativa affluenza di visitatori.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

DOMENICA 25 MAGGIO

