Un evento importante e straordinario: nell’ambito della rassegna “Dimore Aperte” organizzata dall’ Associazione Dimore Storiche Italiane ADSI), domani, domenica 24 maggio a Valenza in via Carducci 3 nel centro storico cittadino aprirà gratuitamente le porte al pubblico Palazzo Terzano che è uno degli edifici più antichi della città insieme al prospicente ex convento di San Domenico dei Frati Cappuccini, Palazzo Pastore e Palazzo Ceriana; questi ultimi due situati, però, in via Cunietti, a breve distanza.

Risale al XVII secolo, è proprietà privata ed eccezionalmente apre al pubblico con un avvenimento di grande rilevanza con un fitto programma che pubblichiamo a fine articolo.

La storia del palazzo è qualcosa di incredibile e qui hanno iniziato a lavorare alcune aziende diventate poi famose a livello nazionale. Il proprietario, Giuseppe Alfonso Cirri (nella foto a lato con la moglie Claudia e il figlio Giulio) ha fatto le cose davvero in grande.

Palazzo Terzano è l’unica dimora della città di Valenza ad essere riconosciuta ufficialmente da A.D.S.I. Primato che gratifica la lunga storia di questa residenza risalente al XVII secolo. Storia che, dal dopoguerra in poi, si è legata intimamente alla nascita e allo sviluppo delle prime fabbriche di oreficeria e manifattura calzaturiera. Nei secoli passati, precisamente nel 1863, il palazzo ha ospitato San Giovanni Bosco, quando venne nel nostro territorio per fondare la prima Casa Salesiana fuori Torino, in quel di Mirabello M.to. Molte altre vicende vengono, ancora oggi, raccontate.

La giornata, che gode del patrocinio del Comune di Valenza e vede la partecipazione ufficiale della Scuderia Ferrari di Alessandria, si articola in differenti momenti:

• Il palazzo sarà aperto ai visitatori dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00

• Nella mattinata, in occasione della ricorrenza dei novant’anni di proprietà della famiglia Terzano-Cirri, alla presenza del Sindaco Maurizio Oddone e delle autorità, verrà presentato il libro “Palazzo Terzano a Valenza: un affascinante viaggio attraverso quattro secoli di storia”.

• Nelle corti del palazzo verranno esposte alcune auto sportive della Scuderia Ferrari di Alessandria, fortunata partnership con la casa di Maranello in grado di

creare una positiva sinergia tra eccellenze italiane apprezzate in tutto il mondo. Prima donna sarà una fiammante Ferrari F40 di colore giallo.

• Per l’occasione verranno inaugurati due saloni del piano nobile, la Sala degli Angeli e la Sala Letteraria, recentemente restaurati e nuovamente aperti al pubblico. Sale che, in tempo di guerra, ospitavano piccoli concerti per un ristretto parterre di invitati, tra i quali il Comandante Mario Borra, sommergibilista poi scomparso con il suo equipaggio dopo essere stati colpiti.

• Visite guidate verranno effettuate e accompagnate dai proprietari per l’intera giornata. Partendo dalle sale del piano nobile i visitatori scopriranno il dedalo

di cantine e gallerie sotterranee tramite percorsi che si alternano in scale, gallerie e passaggi segreti. Durante questo giro verranno visitati gli antichi vasi

vinari, strutture in muratura di grandi dimensioni poste su due differenti livelli delle cantine. Ambienti che, ancora oggi, sono carichi di emozioni e tante storie. In primis quelle relative al tempo di guerra, dove venivano utilizzate come rifugio durante i bombardamenti.

• Per l’intera giornata sarà allestita una postazione dove i visitatori potranno gustare piatti tipici del territorio unitamente ad un calice di selezionati vini del

Monferrato. Il tutto potendo ammirare il giardino interno e gli ulivi centenaricomodamente alloggiati nei tanti salotti sparsi per le corti.

• Sarà inoltre possibile ammirare la collezione di antichi pianoforti della prof.ssa Claudia Terzano, pianista. Strumenti costruiti a fine del 1800, restaurati e restituiti alla loro originaria bellezza. Pianoforti che per l’occasione, potranno regalare emozioni ai visitatori grazie ad alcuni brani di Chopin eseguiti da Giulio Cirri, diplomato in pianoforte al Conservatorio Vivaldi di Alessandria.

• L’evento verrà filmato grazie alla presenza di un regista in quei giorni presente per girare un trailer del palazzo.

Un evento che si preannuncia interamente dedicato all’accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della città e del territorio, con ampia visibilità a livello nazionale. Con un valore aggiunto. Capitalizzare le relazioni tra le persone, facendo dell’accoglienza il punto centrale che ha sempre connotato la vita del palazzo.

Una giornata che, come ormai da tradizione, vuole promuovere la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche italiane considerate come un patrimonio unico.

E’ prevista anche la presentazione di un volume sulla storia (e le storie) del palazzo e tanto altro per una giornata da ricordare veramente. Non perdetevi, soprattutto la visita ai sotterranei e le storie che qui ci sono state.