Spettacolo di intrattenimento con show di trottole acrobatiche, esposizione e tornitura di trottole, spettacoli circensi e giocoleria, artisti internazionali, laboratori per bambini in Piazza del Duomo, Piazza Arzano e Piazza Malaspina nei giorni sabato 24 maggio e domenica 25 maggio 2025.

L’evento si inserisce nel programma della manifestazione enogastronomica AssaggiaTortona 2025.

Il Trottolaio Rocco Cosca, nasce a Gela, cittadina siciliana, nel settembre ’68.

È nell’età adulta che, in un momento di difficoltà, si affida alle sue trottole, ricordo di infanzia: passando dal gioco alla creazione, inizia a tornire il legno. Così nasce quella che ora è la sua più grande passione.

Inizia creando le trottole più classiche, concentrandosi sul peso e sul lancio, per far durare il più possibile la fase di rotazione. Ottenendo grandi risultati, inizia a lavorare sull’estetica, riuscendo a costruire una trottola con ben 29 tipi diversi di legno.

La tecnica si affina e, unita alla bellezza del materiale e a obiettivi formali e performativi, lo porta a brevettare e realizzare modelli completamente innovativi.

Così si mette in gioco, nelle piazze, nelle strade con l’obiettivo di valorizzare l’antico gioco della trottola, divenuto raro ma mai abbandonato, dove la passione e l’ambizione arrivano al totale compimento grazie a un elemento essenziale: il pubblico.

“L’ingrediente che porto insieme a me nelle piazze è quello di miscelare in maniera equilibrata la dimensione tecnico-artistica e artigianale della trottola al suo aspetto ludico, ed è in base a questo che divido l’evento. Il lancio della trottola, acquisite dimestichezza ed abilità, si può prolungare in lanci molto complessi e capaci di suscitare un grande entusiasmo tra i partecipanti. Il laboratorio didattico al tornio si trasforma in insegnamento della tecnica di lancio per esordire infine in un gioco collettivo. La vendita diretta dei miei prodotti mi permette di sostenere e implementare il progetto di recupero e valorizzazione di questo antico lavoro artigianale”.