La Festa e Fiera di Santa Croce a Tortona è un evento tradizionale che celebra la presenza di una reliquia della Croce conservata nel Duomo della città. Ogni anno, nel primo fine settimana di maggio, le strade del centro si animano con bancarelle, spettacoli e appuntamenti culturali, mentre in piazza Allende viene allestito un luna park. La festa include anche momenti solenni, come la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Tortona, e iniziative per bambini, come attività di educazione stradale. Un’occasione perfetta per immergersi nelle tradizioni locali e vivere l’atmosfera festosa della città!

PROGRAMMA Sabato 10 e domenica 11 ore 10:00-17:00 Canile

CANILE IN FESTA!

Open day del canile della città aperto a tutti. Domenica 11 maggio ore 15.30 Canile

SFILATA CANINA amatoriale

Sfilata per tutte le razze canine con giochi, dimostrazioni e premi per i vincitori.

Iscrizioni in loco. Sabato 10 maggio ore 16:30 Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda”

Esposizione personale “Tra sogno e realtà” di Maria Luisa Tonelli.

Visitabile sino al 24 maggio, ingresso libero Domenica 11 e lunedì 12 maggio ore 10.30-12.30 e 15:00-19:00 piazza Duomo

METTIAMOCI ALLA PROVA L’educazione stradale in piazza

a cura del Servizio Polizia Locale e Valli Tortonesi Moto Club

Ingresso gratuito – riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni Domenica 11 ore 21:00 Teatro Civico di Tortona

Queen tribute band in concerto con Dream Rhapsody Live

Ingresso a pagamento.

Info e prevendite presso la biglietteria del Teatro

dal martedì al venerdì 16:00 – 19:00 – 0131-864488 Sabato 10 domenica 11 e lunedì 12 ore 10:00-13:00 e 15:30-19:00 Palazzo Guidobono

Apertura straordinaria a MA-DE e Pinacoteca Civica. Domenica 11 ore 10:30 Cattedrale

Santa messa pontificale presieduta da Mons. Guido Marini Vescovo di Tortona