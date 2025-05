Casale Monferrato – Diciotto persone indagate, diciassette residenti in città e una nel pavese, sono i numeri dell’indagine “Piazza Pulita” condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vercelli.

Il quotidiano impegno dei Carabinieri per il contrasto agli stupefacenti e al degrado urbano passa anche attraverso il costante sforzo messo in campo per garantire, ad ampio spettro, la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico.

All’alba del 28 aprile, i Carabinieri hanno dato esecuzione all’Ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli nei confronti di sette pregiudicati tra i 27 e i 61 anni, ritenuti responsabili in concorso di vendita e cessione di cocaina, hashish ed eroina.

Per gli spacciatori, sono scattati arresti domiciliari, obblighi di presentazione alla P.G. e di dimora nel comune di residenza.

L’operazione, che ha visto coinvolti trenta Carabinieri con l’ausilio di due unità cinofile della Polizia Locale di Alessandria e Oleggio, ha consentito di rintracciare le persone colpite dalle misure e di rinvenire ulteriore cocaina, sottoposta a sequestro.

L’indagine parte un anno fa, quando i Carabinieri iniziano a documentare numerosi episodi di cessioni di cocaina, eroina e hashish e forniture di droga sull’asse Casale Monferrato – Pavia mediante contatti e ordinazioni telefoniche.

Preziose, ancora una volta, le segnalazioni dei cittadini insospettiti da movimenti insoliti lungo le vie e le piazze della città, a cui seguono gli immediati approfondimenti e l’indagine derivante. Servizi di osservazione e attività tecniche permettono di appurare l’esistenza di una “base operativa” finalizzata allo spaccio in un appartamento in uso a un 59enne detenuto domiciliare. Le intercettazioni telefoniche e le telecamere collocate nei pressi forniscono quindi elementi probatori inconfutabili a carico di diciotto indagati, tutti correlati tra loro e coinvolti nel traffico illecito di droga, che agiscono secondo ruoli prestabiliti.

Gli approvvigionamenti di cocaina pura, eroina e hashish avvengono principalmente dalla provincia di Pavia, con alcuni degli indagati incaricati di provvedere a immettere la droga nella piazza casalese, avvalendosi di stretti collaboratori, mediante lo spaccio in abitazioni private e con l’utilizzo di veicoli per gli spostamenti.

Diversi i riscontri, i sequestri e le segnalazioni degli spacciatori e degli acquirenti, alla Procura della Repubblica e alla Prefettura, nel corso della lunga attività di indagine: tre chili e mezzo di hashish, per circa 3.000 dosi, tre etti e mezzo di cocaina, per circa 2.000 dosi, e 15 grammi di eroina, per circa 60 dosi, sono stati tolti dalla circolazione dai Carabinieri, che hanno smantellato un illecito giro d’affari da oltre 350.000 euro.

