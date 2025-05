Domenica 4 maggio l’ultima partita della stagione con il Vado sarà ancora più speciale: festeggeremo insieme il 117esimo compleanno del Derthona Foot-ball Club, poiché le fonti storiche testimoniano concordemente come la fondazione ufficiale del sodalizio avvenne nel maggio 1908.

Ecco cosa si sta organizzando, in collaborazione tra Noi Siamo il Derthona e Derthona FbC 1908:

– biglietto d’ingresso speciale, solo 5€ tribuna laterale

– mostra di cimeli, maglie storiche e pannelli sotto la tribuna centrale, ricordando la figura di Umberto Domenghini;

– premiazioni dei ragazzi e delle squadre del nostro settore giovanile che si sono distinte in questa stagione.

Invitiamo tutti i tifosi a partecipare alla festa, per la nostra storia, per il presente e per il futuro del Derthona FbC 1908!