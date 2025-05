“Pronto Oggi Cronaca?

Chi parla?

Sono XXXXX volevo gentilmente sapere se sapete il motivo per cui da quasi dieci minuti un elicottero sta girando attorno all’antenna del telefoni cellulari.

Ma dove?

Nella parte nord di Tortona, le mando l’immagine whatsapp.

Abbiamo visto, grazie, ma purtroppo non sappiamo nulla.

Ah, va beh, grazie. “

Quello che avete appena letto è il testo di una telefonata giunta in redazione nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio e non è la prima di questo genere che finisce con la delusione dell’interlocutore che non è riuscito a capire il motivo di questa strana presenta in cielo. Ringraziamo il lettore così come ringraziamo tutti colo che fanno segnalazioni al giornale, ma purtroppo i giornalisti non sono onniscenti.

Abbiano poi cercato di informarci ma senza venire a capo di nulla, tuttavia è molto probabile che si trattasse di un sopralluogo alla zona dall’alto.