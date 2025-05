In occasione della Valenza Jewelry Week, lo scorso 16 maggio, sono state inaugurate presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana le mostre “Rosso” e “Saper fare e sostenibilità: gioielli per il futuro”. Le mostre riapriranno al pubblico da martedì 27 maggio e saranno visitabili fino al 28 giugno compreso.

“A conclusione della Valenza Jewelry Week è stata volontà di noi Amministratori prorogare le due mostre allestite presso il Centro Espositivo. Le due esposizioni testimoniano il talento degli allievi delle scuole valenzane e il loro impegno anche nell’ambito di temi importanti come quelli promossi dall’Agenda ONU 2030. Osservando i gioielli in mostra siamo rimasti colpiti dalla varietà di esiti, suggestioni e idee creative che i giovani orafi e designer hanno saputo realizzare. Un ringraziamento va anche a tutti i Dirigenti scolastici e ai professori che quotidianamente lavorano con le nostre ragazze e i nostri ragazzi per prepararli al futuro. Infine, ringraziamo come sempre l’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenza che collabora attivamente alle iniziative dedicate alla nostra gloriosa tradizione orafa” così intervengono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore Alessia Zaio.

Con la mostra “Rosso” prosegue il percorso espositivo alla scoperta delle connessioni tra gioielli e colori attraverso le suggestioni fornite dal rosso.

Gioielli e colori, infatti, sono legati entrambi alla dimensione corporea e a essi si associano valori culturali, economico-commerciali e sociali.

La mostra “Rosso” propone una selezione di progetti e gioielli realizzati dagli studenti delle scuole IIS “Benvenuto Cellini” e FOR.AL “Vincenzo Melchiorre” di Valenza.

Il colore ha suggestionato la creatività degli studenti verso forme simboliche, geometrico-astratte e naturali rese attraverso una combinazione di tradizione e innovazione.

Nella mostra “Saper fare e sostenibilità: gioielli per il futuro”, allestita negli spazi della sezione gemmologica, gli allievi delle scuole valenzane Direzione Didattica Valenza, IC “Paolo e Rita Borsellino”, IIS “Benvenuto Cellini”, FOR.AL “Vincenzo Melchiorre” e ITS GEM hanno progettato e realizzato gioielli ispirati ai differenti ambiti di applicazione del termine “sostenibilità”.

Sostenibilità significa più precisamente “soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura” e, quindi, il suo campo di applicazione e le modalità di realizzazione sono molteplici. In mostra è fruibile anche il “Prestigious Items Made in Italy”, un packaging ideato e prodotto sulla base dei principi di riuso e di riciclo dei materiali. Ideatori sono gli allievi dell’IIS “Benvenuto Cellini”. Il progetto è stato premiato dalla Regione Piemonte in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy.

Orari di apertura delle mostre:

martedì e giovedì: 10.00-12.00/15.30-17.00

mercoledì, venerdì e sabato: 10.00-12.00

Per informazioni: 0131 949286/biblioteca@comune.valenza.al.it