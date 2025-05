Sanremo, 6 giugno 2025 – Facente parte della Sanremo Green Week 2025, venerdì 6 giugno si svolgerà RI-CICLO, una giornata dedicata alla mobilità sostenibile, al riuso creativo e alla promozione di stili di vita rispettosi dell’ambiente. L’iniziativa, patrocinata da Regione Liguria e Comune di Sanremo, nell’ambito del progetto LE.S.S. finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Terzo settore e responsabilità sociale imprese, organizzata da Assoutenti Liguria in collaborazione con ACLI San Martino, Confesercenti Imperia e Riviera dei Fiori Outdoor, si terrà dalle 15:00 alle 20:00 presso il Circolo ACLI San Martino, lungo la ciclabile di Via Vesco a Sanremo.

Questa giornata vuole essere un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una mobilità alternativa, sostenibile e accessibile a tutti, capace di coniugare benessere personale e tutela dell’ambiente. La bicicletta diventa il simbolo di un’indipendenza responsabile, un mezzo per muoversi rispettando la natura e creando momenti di condivisione.

Il programma prevede un laboratorio creativo per la realizzazione di borse da viaggio fatte con jeans di recupero, che unisce manualità e riciclo, e un laboratorio di manutenzione base della bicicletta, dove i partecipanti potranno imparare le tecniche fondamentali per prendersi cura del proprio mezzo: sostituzione di camere d’aria, regolazione di freni e catena. In seguito, una tavola rotonda con una guida cicloturistica certificata approfondirà le opportunità della mobilità sostenibile e del cicloturismo come leve per uno sviluppo locale sostenibile.

L’evento è aperto a tutti e invita i partecipanti a portare una bicicletta, anche non perfetta, e un paio di jeans vecchi, oltre a curiosità e voglia di imparare. La giornata si concluderà con una merenda in compagnia, per celebrare insieme la passione per una mobilità green e consapevole.

RI-CICLO rappresenta un importante momento di confronto e crescita, promosso da istituzioni e associazioni, per costruire insieme un futuro più sostenibile e responsabile.

Per informazioni e iscrizioni: 353 371 7231.