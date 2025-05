Saranno aperte da lunedì 12 maggio sino al 13 giugno, con procedura da effettuare esclusivamente online, le iscrizioni al Centro Estivo 2025 organizzato dal Comune di Tortona, che si svolgerà dal 1′ luglio al 30 agosto prossimi, con sedi principali presso lo Chalet Castello e il polo educativo in via Trento. Come sempre il servizio è suddiviso per fasce d’età: da 6 a 24 mesi (via Trento e asilo Nido Santachiara in piazzaetta Gambara); da 3 a 5 anni (via Trento) prevedendo attività come letture animate, “baby olimpiadi”, piscina, laboratori, atelier; da 5 a 14 anni (Chalet Castello) con escursioni al mare, piscina, parco “Bolle Blu” di Vignole Borbera, parco avventura, trakking, yoga, giocolimpiadi, danza, arti marziali, laboratori musicali. Inoltre sono previste anche giornate speciali dedicate a prevenzione e alla sicurezza in collaborazione con le forze dell’ordine e la protezione civile; burattini in baracca; feste serali a tema e tanto altro.

Per presentare l’attività, venerdì 23 maggio alle ore 17 si terrà un open day presso lo Chalet Castello e al polo educativo di via Trento. Per info e iscrizioni: www.comune.tortona.al.it mail lauralazzari@comune.tortona.al.it