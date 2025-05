L’appello alle compagnie aeree italiane: “Non siate pavide. Trasformate questa svolta in un modello vincente. Investite sul Pet Tourism consapevole: un’economia che fa bene all’anima, al Paese e al mondo.”

Il movimento politico e culturale Rinascimento, fondato da Luca Sforzini, esperto d’arte, proprietario del Castello di Castellar Ponzano, plaude alla decisione dell’Enac e del Ministero dei Trasporti di consentire finalmente il viaggio in aereo anche agli animali domestici di media taglia, accanto ai loro proprietari.

“È un gesto simbolico – dichiara Sforzini – che rompe con la logica ottusa della burocrazia senz’anima e che ridà dignità ai legami affettivi, anche quelli tra l’uomo e l’animale. Si tratta di una piccola ma significativa rivoluzione culturale, in rottura con l’Europa tecnocratica dei divieti e della disumanizzazione.”

Per Rinascimento, questa apertura rappresenta un’occasione storica: “Il futuro del turismo – continua Sforzini – non sta nell’omologazione di massa, ma nella valorizzazione dei legami autentici, anche quelli tra specie diverse. L’Italia ha il potenziale per diventare il Paese guida di un nuovo modello di turismo affettivo e identitario.”

Rinascimento lancia dunque una proposta concreta: una “Carta della Mobilità Umanistica Europea”, che riconosca pienamente il diritto alla mobilità armoniosa tra uomo, natura e affettività. Una carta fondata su rispetto, bellezza, libertà, e non su algoritmi e gabbie normative.

“Non c’è nulla di più disumano – sottolinea Sforzini – che costringere un animale d’affezione a volare come bagaglio. Con questa decisione si afferma che anche gli animali sono parte della nostra vita, non oggetti da incasellare.”

Infine, l’appello alle compagnie aeree italiane: “Non siate pavide. Trasformate questa svolta in un modello vincente. Investite sul Pet Tourism consapevole: un’economia che fa bene all’anima, al Paese e al mondo.”

“L’Italia, culla dell’umanesimo e dell’empatia, può guidare anche questa rivoluzione culturale e affettiva. Anche in cielo.” – conclude Sforzini.

www.rinascimento.land