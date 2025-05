Sabato 10 maggio la sala “Berri” di Pontecurone ha ospitato, per iniziativa della Biblioteca comunale “Castelli”, la conferenza di Don Oreste Maiolini, sacerdote orionino grande studioso di don Orione, su un tema ancora inedito e poco conosciuto del nostro Santo: le colonie agricole. L’autore, dopo alcuni anni di ricerca, ha scritto un testo documentatissimo, che sarà presto pubblicato e che ha voluto sintetizzare e presentare in anteprima nel paese natale del Santo.

Il pubblico presente si è reso conto di come don Orione fosse straordinariamente abile nell’istituire ed organizzare, in Italia e in altri Paesi, collegi in cui la formazione dei giovani al lavoro agricolo era non solo un progetto educativo, ma anche una risposta ai grandi problemi del tempo: la disoccupazione, la fuga dalle campagne e l’emigrazione. Fra il 1896 e il 1940, don Orione fondò 33 colonie agricole e ne propose altre 19, mai realizzate per mancanza di personale.

La presentazione è stata accompagnata da un power point in cui don Oreste Maiolini ha presentato foto inedite di alcune colonie agricole a Mornico Losana, a Bagnorea, a Cuneo, Cadtellarano, Bra, Como, Campocroce di Mirano (VE), Roma; ma anche a Rafat (Gerusalemme), Cafarnao, Rodi , Albania, Brasile, ecc.