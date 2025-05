Serravalle Scrivia – È partita dall’Outlet la “Joyrun”: 10 chilometri competitivi con oltre 300 iscritti. Molte anche le famiglie e i bambini che hanno partecipato parallelamente alla marcia non competitiva. Un momento di aggregazione e sport per molti residenti della zona e per molti atleti provenienti dalla Liguria e dall’Emilia Romagna.

I Carabinieri sono stati presenti per tutta la durata dell’evento, per garantire la sicurezza di atleti e spettatori lungo il tracciato, partecipando anche alla moderazione della viabilità lungo le strade interessate dalla competizione.