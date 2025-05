Pontecurone – Il contrasto allo spaccio di droga nel tortonese rappresentata uno degli impegni costanti dei Carabinieri della locale Compagnia, come nella circostanza, con la pattuglia della Stazione che, insospettita dall’atteggiamento di due individui, li ha sottoposti a controllo. Alla vista dei Carabinieri, i due si sono divisi e hanno tentato una fuga precipitosa per le campagne. La pattuglia si è concentrata su uno dei fuggitivi, riuscendo a bloccarlo. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina ed eroina e di alcune centinaia di euro provento dell’illecita attività di spaccio. Mentre per lui, un 26enne, sono scattate le manette e l’arresto, proseguono le indagini per identificare il complice.

Nell’attesa dell’udienza, l’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico.