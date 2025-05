Il tortonese Federico Dilirio ha ottenuto una menzione d’onore ed è stato inserito nell’albo d’onore del prestigioso Premio Inedito – Colline di Torino 2025, nella sezione Narrativa/Romanzo. Il riconoscimento è arrivato per il suo elaborato intitolato “A Debita Distanza Dalla Pattumiera”, distinguendosi tra numerosi partecipanti per originalità e qualità narrativa. Scrittore, ma anche attore, si diploma in arte teatrale allo Stabile di Torino diretto all’epoca da Luca Ronconi. I suoi racconti sono stati pubblicati su riviste letterarie on line, tra le quali “Blam!”, “Malgrado Le Mosche” e “Spaghetti Writers”. Con il racconto “Non vogliamo più invecchiare” è rientrato nell’elenco nei quindici racconti lunghi candidati alla finale del Premio Letterario “Zeno 2024”. Da circa un anno fa parte della redazione di “Narrandom”. Forgia racconti nei boschi, tra la corteccia cerebrale dei ricordi presi in trappola. Federico Dilirio si conferma ancora una volta come voce nel panorama letterario italiano, segnando un ulteriore passo in avanti nel percorso di autore. La sua penna, guidata da una profonda passione per la narrazione e da un linguaggio ricco di sfumature, riesce da sempre a catturare il lettore, aprendo sempre nuovi orizzonti alla forza delle storie.

Correlati