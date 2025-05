Dopo l’ottima risposta di pubblico delle ultime edizioni, anche quest’anno la città l’appuntamento con le eccellenze agroalimentari del suo territorio. Grazie alla dedizione e al lavoro costante delle aziende locali, prodotti, piatti, vini e birre vengono trasformati in protagonisti di una rassegna enogastronomica riconosciuta ben oltre il contesto locale. Il pubblico avrà l’opportunità di degustare specialità che esaltano gli ingredienti tipici della zona, accompagnati dai rinomati vini del territorio tortonese, ormai affermati a livello internazionale.

Ci sarà così la possibilità di assaggiare, al naturale o quali delicati ingredienti di piatti che mescolano tradizione e ricerca, le mitiche fragole profumate di Tortona, le pesche di Volpedo, la ciliegia Bella di Garbagna e poi il salame Nobile del Giarolo, le tome, i formaggi di capra e il rinomato Montebore e altro ancora. Il tutto accompagnato da un calice di vino dei Colli Tortonesi, anche qui con ampia possibilità di scelta tra grandi bianchi quali il rinomato Derthona Timorasso ed il Cortese o i tradizionali rossi Barbera e Croatina.

Agricoltura e cucina della tradizione sono un vero e proprio patrimonio culturale del tortonese che trae origine da passione, professionalità, ingegno e fantasia degli operatori del settore che AssaggiaTortona sostiene in ogni sua edizione.

Richiamando visitatori da tutto il nord ovest e non solo, AssaggiaTortona apre le porte della città al turista, facendogli cogliere le tante sfumature che rendono unica e irripetibile l’esperienza di scoprire pregiati sapori gustandoli all’aperto nel cuore del centro cittadino, allietati da vari momenti di animazione e spazi musicali e dal fascino delle trottole e dell’arte di strada che, dopo il successo dello scorso anno presso grandi e piccini, si rinnoveranno sabato e domenica in piazza Duomo, Piazza G. Lugano e Piazza Malaspina. Il tutto condito, per gli amanti dell’arte e del bello, con la possibilità di visitare gratuitamente i vari musei cittadini, dal MA.DE. alla recente Quadreria di Palazzo Guidobono, dall’esclusivo museo del Divisionismo al Museo Diocesano, dal Museo del Mare passando per l’originale Atelier Sarina (spazio espositivo dedicato al mondo del burattino).

Durante le tre serate, nel palco appositamente allestito in Piazza Malaspina, si alterneranno musicisti del territorio con proposte variegate dal rock al Jazz allo scopo di incontrare il gusto di quanti più visitatori possibili e promuovere i talenti del territorio tortonese noto non solo per le specialità enogastronomiche ma anche per l’antica scuola civica di musica che prende il nome dal noto Lorenzo Perosi fondata nel 1907.

Nei locali della biblioteca civica si terrà negli stessi giorni il festival Viaggiamo con i libri-Libri dal vivo 2025, iniziativa ideata allo scopo di valorizzare e far conoscere gli autori locali i quali, come l’enogastronomia fiore all’occhiello della città, contribuiscono a celebrare l’eccellenza del territorio.