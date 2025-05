Sabato 17 maggio alle ore 17.30 al primo piano di Palazzo Guidobono verrà inaugurato il salone espositivo per mostre temporanee, oggetto di restyling da gennaio 2024, progettato dall’architetto scenografo astigiano Francesco Fassone. In seguito ai lavori di rinfrescatura dei locali e di trattamento dei pavimenti in cotto, il nuovo allestimento ha previsto un innovativo impianto illuminotecnico e l’inserimento di volumi movibili adattabili alle sezioni espositive. Con questo nuovo allestimento un altro tassello si aggiunge alle intenzioni dell’Amministrazione Comunale di connotare Palazzo Guidobono come “Palazzo dei Musei”, ospitando già al suo interno altre esposizioni come il MA.DE con il giardino archeologico di pertinenza, la Pinacoteca Civica inaugurata lo scorso anno, l’Atelier Sarina oltre allo IAT, Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica. L’intervento si inserisce nel lungo percorso di riqualificazione del patrimonio culturale degli Istituti Civici Culturali, che, a distanza di pochi mesi dall’inaugurazione dei rinnovati locali della sede storica della Civica Accademia Musicale “Perosi”, ha visto ridistribuire le principali attività culturali civiche.

Per l’occasione verrà presentata una selezione di opere del pittore tortonese Cesare Saccaggi (1868-1934) dalle civiche collezioni artistiche, con l’ intento di esporre opere di un artista dall’attività eclettica che oggi più che mai esce dai confini di una visione provinciale, riportando all’attenzione del grande pubblico, dei conoscitori esperti e degli studiosi, una esperienza significativa dell’arte europea tra verismo pittorico e simbolismo internazionale, in ragione anche della nuova acquisizione da parte dei Musei Reali di Torino della tela del maestro tortonese “A Babilonia (Semiramide)”, realizzata intorno al 1905, che ha riscontrato un grande afflusso di visitatori. L’opera documenta il legame che Saccaggi seppe consolidare con la sua regione, anche grazie alla fortuna e all’apprezzamento presso la committenza borghese a Casa Savoia.

Inoltre, in occasione della Notte Europea dei Musei che ricorre proprio il 17 maggio, Palazzo Guidobono apre le sue porte, proponendo una apertura straordinaria con orario prolungato dalle ore 21 fino alla mezzanotte.