Casale Monferrato – La Chiesa dell’Addolorata di piazza Statuto ha ospitato un significativo incontro tra i Carabinieri e la comunità locale focalizzato sulla prevenzione delle truffe e dei furti che colpiscono in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione. L’iniziativa, promossa dalle locali Compagnia e Stazione in collaborazione con il parroco, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul fenomeno, per rendere più efficace l’opera di contenimento e contrasto.

Durante l’incontro, il Maresciallo Maggiore Massimiliano Faraco, Comandante della locale Stazione, ha sottolineato l’importanza fondamentale delle segnalazioni al 112, invitando i presenti a considerarlo un numero di famiglia da contattare senza esitazione in caso di situazioni sospette, anche prima anche di avvisare i propri cari.

Per supportare l’informazione, sono stati distribuiti volantini “anti-truffa”, contenenti consigli pratici e strategie preventive, strumenti preziosi per rammentare i comportamenti da adottare per non cadere vittime dei malviventi.

“Conoscere per riconoscere” e prevenire.