Si è svolta questa mattina in piazza Roma la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Verde all’Istituto Comprensivo Littardi, riconoscimento assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) per l’impegno in ambito ambientale. All’evento hanno partecipato circa 250 alunni dell’Istituto, insieme al Sindaco Claudio Scajola e all’Assessore ai Servizi Educativi e alle Pari Opportunità Laura Gandolfo.

A rappresentare le diverse realtà scolastiche dell’istituto erano presenti le sedi di piazza Roma e piazza Mameli e l’asilo nido Campo delle Fragole

“È stata una giornata di festa. Un riconoscimento importante che premia l’impegno nella promozione di comportamenti sostenibili e nella tutela dell’ambiente”dichiara il sindaco