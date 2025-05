La Polizia di Stato di Alessandria ha tratto in arresto un 52enne destinatario di un ordine di carcerazione.

Nell’ambito di un servizio di vigilanza stradale sulla SS.30, gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, la sera del 3 maggio scorso, nei pressi del comune di Gamalero (AL), hanno fermato una vettura con targa straniera che ha attirato l’attenzione degli operatori a causa di una manovra azzardata del conducente.

Dopo aver fatto arrestare in sicurezza il mezzo, il conducente, sfruttando la circostanza del doppio nome e del doppio cognome, ha provato ad eludere il controllo. Tuttavia, dagli accertamenti effettuati nelle banche dati in uso alle forze di Polizia, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lodi nel 2018.

Per l’opportuna attività di identificazione è stato accompagnato presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Alessandria: l’esito dei rilievi fotodattiloscopici ha confermato quanto già appurato dagli Agenti della Stradale.

L’uomo, che nel frattempo si era rifugiato in Spagna, è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, per espiare la pena detentiva di 4 anni per maltrattamenti in famiglia.