Giovedì 22 maggio

Alle ore 18:00 e alle er 21.00 presso Sala Liberty Cinema Olimpia

L’associazione Oltre il Cristallo propone la proiezione del film di Luigi Cantore

“Nobel un Premio esplosivo”

Con la partecipazione in sala del regista e dell’ attore protagonista

Venerdì 23 maggio

Presso il Palazzo del parco alle ore 21.00

“Gli Autogol a teatro” calcio spettacolo ingresso €35 anche online su evenbrite info e

prenotazioni biglietti: +39 345 85 17 448 +39 392 88 69993

Sabato 24 maggio

Presso l’Ex Chiesa Anglicana, alle ore 21:00,

Le note di Monet concerto pianistico e…

Pianoforte Cristina De Pascale.

Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni: N. 3342151496

Domenica 25 maggio

“A spasso con i parmureli” 5 tappe dal porto al paese alto alle ore 15:00

1 Porto “I giganti del mare”

2 Marabutto “Parole e musica” “Un lugo tra storia e leggenda”

3 Società di mutuo soccorso fra pescatori “Orizzonti” “Incontri affascinanti”

4 Art Gallery Via dritta 28 “Immagini della nostra terra”

5 Piazza del Popolo “L’arte dell’intreccio del Parmurelo” “I restauri nella Chiesa di Santa

Maria Maddalena” ” A pisciarà: racconti e assaggi”

Con Romolo Giordano, ideatore del premio Parmurelo d’Oru

In caso di maltempo la manifestazione si svolger domenca 8 giugno

Domenica 25 maggio

dalle 9:00 alle 16:00

E-MTB “Transumanza E-Bike” – da Bordighera a Monte Gerbonte (e ritorno).Livello

esperto, by Supernatural.Tour di 1 gg, con trasferimenti.

Max 7 persone

Info e Prenotazione: stefano.scialli@super-natural.it

Canyoning Canyon Rio Barbaira (Rocchetta Nervina – IM), by Canyoning Liguria

Prezzo: 70.00 € (compresi muta, casco e imbrago)

Max 8 persone

Info e Prenotazione: +39 320 4374089

Domenica 25 maggio

E a seguire tutte le domeniche salvo avverse condizioni meteorologiche

alle ore 9:00 presso il molo del porto turisti

Yoga al porto a cura della scuola A.Mare Yoga

Lezione gratuita aperta a tutti.

E gradita la prenotazione: +39 329 048 77 14

infoamareoga@gmail.com IG/FB: a.mareyogabordighera

EVENTI IN CORSO

Presso l’ufficio I.A.T. durante gli orari di apertura, “Winter Art”

esposizione e vendita di gioielli d’arte fatti e dipinti a mano in fibra di palma

dell’artista Anna Vigliarolo. Per i requisiti del prodotto realizzato con materiale vegetale

delle palme provenienti da Bordighera, tutte le creazioni si avvalgono del Logo brand di

Bordighera concesso e autorizzato dalle autorità del Comune della Città di Bordighera.

Fino a sabato 24 maggio

Presso l’Unione Culturale Democratica Via Al Mercato 8,

Reportage fotografico di Sal Russo “Festa della Zucca Vallecrosia Centro Storico”. Mostra aperta al

pubblico tutti i giorni estivi compresi, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Ingresso libero.

ALTRE ATTIVITA’

Ogni giovedì e sabato mattina a partire dal 17 maggio presso IL MERCATO COMUNALE DI BORDIGHERA IN

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI , dalle 7:30 alle 12:30

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 – info@agrilunassa.com – federica.novelli@tiscali.it

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce in

Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lunedì ore 9:00 Ashtanga Yoga Gentile

Mercoledì ore 9:00 Immune Power Yoga

Giovedì ore 18:00 Yoga terapia

Sabato ore 11:30 Vinyasa Yoga Flow. Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:benedettaspada@gmail.com WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

A.mare Yoga Bordighera

Centro Yoga e benessere

I nostri corsi: Yoga dolce, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga

I nostri massaggi: Svedese rilassante, Decontratturante, Sportivo

via delle onde 11 , Bordighera, Italy +39 329 048 7714 infoamareyoga@gmail.com a.mareyogabordighera

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email villa.silviaannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 – scuola@hicetnuncteatro.com