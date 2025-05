Domenica 18 maggio dalle ore 14.30, presso l’Oratorio San Luigi Orione e il piazzale del Centro “Mater Dei”, si svolgerà la Festa dello Sport e delle Famiglie, evento che promuove le discipline sportive esistenti a Tortona, dedicato a giovani e giovanissimi, che avranno l’opportunità di scoprire e provare tutti gli sport rappresentati. Si spazia dall’Atletica al Basket, dal Tennis alla Pallamano, continuando con il gioco del Calcio, per passare agli esercizi propedeutici al Nuoto, agli sport da combattimento come Boxe e Kick Boxing; si potrà palleggiare e schiacciare con il Volley, sperimentare la Mountain Bike, volteggiare con la Ginnastica Artistica e sfidarsi in una partita di Tennis Tavolo. Uno speciale “passaporto dello Sport” che sarà consegnato ai partecipanti all’arrivo, consentirà di farsi “certificare” tutte le attività svolte durante la festa.

Saranno anche presenti le associazioni di volontariato facenti parte della CAV, i volontari dell’associazione “Clown di Corsia” di Voghera per l’animazione dedicata ai più piccini, e per concludere alla grande l’evento, il gruppo delle Cheerleader della Derthona Ginnastica recenti medaglie d’oro al campionato Europeo di Cheerlaeding in Germania, si esibirà per il pubblico presente.

La Festa dello Sport e delle Famiglie è un’iniziativa proposta dall’Opera di Don Orione, organizzata in stretta collaborazione con il Comune di Tortona e la Polisportiva Derthona e si svolgerà nell’area dell’oratorio del Santuario con accesso in macchina al parcheggio di via Don Sparpaglione dalla rotonda sulla strada per Genova, angolo viale F.lli Kennedy. La manifestazione è entrata a far parte del circuito Italia dei Giochi – Milano Cortina 2026 per la promozione dello sport tramite l’inclusione e la sostenibilità.

