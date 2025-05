Dopo una pausa soleggiata, è prevista una nuova giornata di maltempo sulla Liguria per domani, giovedì 22 maggio. È stata infatti emessa una allerta gialla per temporali dalle 6 alle 18 di domani, su tutto il territorio regionale, a parte per la zona A (estremo ponente ligure), in cui l’allerta partirà dalle 9.

L’instabilità potrebbe quindi portare a temporali forti sulla Liguria, con raffiche di vento: secondo le previsioni, le piogge partiranno dalla parte centrale e orientale della regione, e si estenderanno poi al ponente, prima sull’interno e poi verso il mare. Il mare sarà molto mosso, con possibile mareggiata sul levante.

Correlati