Domenica 25 Maggio alle ore 16 la Pro Loco di Villaromagnano organizza la “Camminata tra i colli…”. Il ritrovo è previsto alle ore 15.30 presso il parcheggio di Via Roma a Villaromagnano. Dopo le iscrizioni e aver illustrato il percorso, partirà la passeggiata sulle bellissime colline che offrono un paesaggio spettacolare: si attraverserà la Frazione Rampina per poi proseguire verso la strada della “Piasera” che raggiungerà Montale Celli, per ritornare in centro paese. Il percorso è di 8 chilometri e la durata è di circa due ore. Sono invitati adulti (costo 10€), bambini (fino a 10 anni gratuito) e gli amici a quattro zampe! Sosta e ristoro durante il percorso e, al termine, rinfresco per tutti i partecipanti! Per informazioni e iscrizioni si potrà contattare i seguenti numeri: 348-0436374 (Federica) e 349-4783603 (Simona).

Simone Iorfida