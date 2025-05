Gestioni Municipali SpA comunica che in data 19 maggio 2025 l’Assemblea dei Soci ha provveduto alla approvazione del Bilancio 2024. Contestualmente, l’Assemblea dei Soci ha preso atto della indisponibilità a proseguire nel suo incarico manifestata dall’Amministratore Unico, Sig. Domenico Surace. Ha quindi nominato Amministratore Unico il Dott. Antonino Germanotta.

“Dopo 13 anni di lavoro intenso lascio il ruolo di Amministratore Unico di GM – ha dichiarato Surace –. Sono stati raggiunti risultati che parevano inottenibili e oggi GM è un’azienda sana e ben organizzata. Ciò è stato possibile grazie al lavoro e alla abnegazione dei dipendenti e dei collaboratori che mi hanno aiutato in questi 13 anni. Insieme a loro, abbiamo creato qualcosa di speciale, a loro va il merito più grande. Ringrazio le Amministrazioni Comunali che mi hanno dato e confermato questo incarico. Ringrazio altresì tutti i cittadini dianesi che in queste ultime settimane – saputo della mia decisione – mi hanno manifestato affetto e vicinanza, un riscontro enorme, per me fondamentale”.

Antonino Germanotta, 68 anni, laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina, ha una lunga esperienza come Segretario Comunale e Direttore Generale presso l’Amministrazione provinciale di Imperia e in diversi Comuni della Liguria, tra cui Ventimiglia, Diano Marina, Ospedaletto, Diano Castello e San Bartolomeo al Mare. Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti, ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento nel settore della pubblica amministrazione. Appassionato di arte, letteratura e scienza, nel tempo libero si dedica alla vela e al tennis.