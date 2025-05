Piemonte a segno con il 10eLotto. Nei concorsi di venerdì 9 e sabato 10 maggio, come riporta Agipronews, messa a segno tripletta da 40mila euro: a Villadossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, colpo da 25mila euro con un 6 ‘Oro’ in via Domodossola, mentre a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, vinti 9mila euro grazie a un 4 in piazza Borsellino e Falcone. Infine, 6mila euro portati a casa ad Ivrea, in provincia di Torino, con un 6 ‘Doppio Oro’ in via Gozzano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,48 miliardi da inizio anno.

