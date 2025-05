Pontecurone (AL) – Un evento di grande significato attende la comunità pontecuronese il 18 maggio 2025: la preziosa statua di Santa Maria delle Grazie farà ritorno nella sua storica dimora, la chiesa “Bossi”, situata all’incrocio tra via G. Bossi e via Emilia.

Sarà anche l’occasione per celebrare il 21° anniversario della canonizzazione di San Luigi Orione, rinsaldando il profondo legame che unisce la comunità al suo illustre concittadino. Proprio in questa chiesa, testimone dei suoi primi passi nella fede, il giovane Luigino Orione partecipava alla Santa Messa celebrata dal Canonico Cattaneo, con il quale si recava a visitare gli infermi del vicino ospedale. È proprio opera del Canonico Cattaneo la statua che oggi torna ad essere custodita e valorizzata in questo luogo ricco di memoria e significato.

La cerimonia avrà inizio alle ore 17:00 e sarà arricchita dalle toccanti melodie del Coro San Luigi Orione, diretto dal Maestro Gian Maria Franzin, offrendo ai presenti un momento di profonda elevazione spirituale.

Questo importante evento è stato reso possibile grazie alla dedizione e all’impegno dell’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS”, che si è adoperata per restituire la statua alla comunità. Dopo essere stata rimossa anni fa dalla chiesa ed esposta nella casa natale di San Luigi Orione, la statua era stata successivamente trasferita in un luogo non accessibile al pubblico. Oggi, finalmente, ritorna alla sua sede originaria.

L’Associazione “Il Paese di Don Orione APS” continua con passione a valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico e spirituale di Pontecurone.

Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare.

Per informazioni:

E-mail: ilpaesedidonorione@gmail.com