ANTICHI MOLINI, FRANTOI E BEALERE DELLA VALLE STERIA.

Mercoledì 14 maggio alle 16.00

Centro Sociale “Incontro” APS

Via Giardini I Maggio, 7 – San Bartolomeo al Mare (IM)

Avremo il piacere di tornare ad ascoltare lo studioso di storia locale Giorgio Fedozzi e i suoi appassionati racconti del vissuto della nostra terra, corredati da notizie, documenti e materiale fotografico raccolti in oltre quarant’anni di ricerche condotte sul territorio e negli archivi locali, avvalendosi del contributo di alcuni amici del Circolo culturale Cà de Puiö di San Bartolomeo al Mare.

In questa occasione tratterà in particolare dei numerosi frantoi da olive in attività nella Valle Steria nei secoli scorsi, in gran parte mossi dall’energia idraulica prodotta dall’acqua derivata dal torrente Steria e dai rivi e convogliata al punto di utilizzo tramite le bealere costruite appositamente, ma anche dei numerosissimi “gumbi a sangue”, ossia dei frantoi minori nei quali la macina veniva spinta da un animale e spesso anche dall’uomo.

Il racconto sarà arricchito dalla proiezione di immagini, alcune antiche, dalla mostra e il commento di documenti di sicuro interesse e curiosità.

Un appuntamento assolutamente da non mancare per scoprire, e ri-scoprire l’amore per le nostre radici.