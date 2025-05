Ovviamente ci sono state Guide Turistiche in passato, che hanno dedicato spazio ai comuni e ai paesaggi della Bassa Valle Scrivia, ma queste notizie sono state inserite sempre all’interno di territori più grandi (come quello Tortonese ad esempio) e nessun libro prima d’ora aveva dedicato una Guida Turistica vera e propria agli otto centri della Basa Valle Scrivia e nessun libro, soprattutto, aveva illustrato con testi e immagini tutti i maggiori personaggi storici, ma anche viventi (oltre 130) che hanno dato lustro a questa zona come ha fatto Angelo Bottiroli nella Guida Turistica della Bassa valle Scrivia, pubblicata in questi giorni e disponibile su tutti gli stores fra cui Amazon, Mondadori e Feltrinelli.

Una zona fatta di Castelli, torri, palazzi, percorsi naturalistici e una grande varietà di prodotti tipici che insieme a tante ricette tradizionali ed eventi di ogni genere, fanno degli otto centri della Bassa Valle Scrivia luoghi da vedere e scoprire.

Siamo nella Pianura Padana vicino a Tortona, ricca di storia millenaria e di angoli di rara bellezza. Una terra florida per l’aspetto agricolo ma anche foriera di tante testimonianze dal passato, che ha dato i natali a Luigi Orione, Mattero Bandello e altri 130 personaggi capaci di creare qualcosa di unico, rimasto nel tempo. Questi sono luoghi di battaglie storiche, chiese, monumenti e atmosfere antiche, di una valle la cui bellezza traspare incredibilmente dai suoi tanti angoli ricchi di fascino. Un libro unico che, come tutti gli ultimi 13 libri di questo autore verrà presentato al pubblico una volta soltanto e precisamente Sabato 24 maggio alle 21,15 in piazza