Nel quadro di un più ampio piano di contrasto al degrado ambientale, il Comune di Diano Marina ha installato nuove telecamere di sorveglianza nelle zone collinari della città. L’iniziativa, affidata alla ditta TW2 di Albenga, mira principalmente a fronteggiare i conferimenti irregolari di rifiuti, fenomeno purtroppo ancora molto diffuso, soprattutto nelle aree meno frequentate del territorio.

Come spiegato dal comandante della polizia locale Gabriele Degl’Innocenti, i controlli sono quotidiani e condotti con una combinazione di strumenti tecnologici e presidi in abiti borghesi. Le nuove telecamere, insieme a fototrappole già in uso, permettono di monitorare efficacemente i punti più critici e di raccogliere prove utili per sanzionare i responsabili.

I numeri parlano chiaro: dall’inizio del 2025 sono già state multate oltre 60 persone per abbandono irregolare di rifiuti, spesso per aver lasciato sacchi al di fuori dei cassonetti. Alcuni casi particolarmente gravi hanno portato anche all’apertura di fascicoli penali presso la Procura della Repubblica. Oltre a ciò, tre persone sono state denunciate per aver abbandonato motocicli su suolo pubblico, aggravando ulteriormente il degrado urbano.

“I controlli a cura degli agenti della Polizia locale” spiega il Comandante Degl’Innocenti “sono svolti attraverso l’utilizzo delle fotocamere e di fototrappole oltre che tramite posti di controllo in abiti borghesi. Tuttavia – nonostante il grande numero di provvedimenti emessi – il fenomeno degli abbandoni di rifiuti sta continuando e questo rende necessari ulteriori sforzi da parte nostra per cercare di tutelare il bene collettivo”. Le sanzioni previste per chi viola le norme in materia ambientale sono severe e possono raggiungere i 500 euro, senza contare le conseguenze di natura penale nei casi più gravi. “Auspichiamo” conclude il Comandante “che gli incivili che continuano a rovinare il decoro della nostra bellissima città, si convincano a uniformarsi alle regole civili di corretto smaltimento. La Polizia locale garantisce e assicura che continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per arginare l’increscioso fenomeno”.

“L’installazione delle nuove telecamere si inserisce in un più ampio disegno messo a punto dall’Amministrazione allo scopo di garantire maggiore pulizia e decoro della nostra città e di migliorare i risultati relativi alla raccolta differenziata” dichiara l’Assessore Barbara Feltrin. “Alle telecamere appena installate (e a quelle in via di posizionamento sulle nuove isole ecologiche), si aggiunge infatti l’introduzione di un nuovo servizio di raccolta per le attività produttive, che ha portato in pochissimi mesi a un netto miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata. Gli sforzi messi a punto sia dall’Amministrazione che dai cittadini, hanno anche la finalità di diminuire gradualmente i costi di smaltimento. Lo stoccaggio del materiale non riciclabile, infatti, ha raggiunto costi davvero importanti, che contiamo di abbattere proprio grazie a un corretto conferimento dei rifiuti”.