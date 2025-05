Prosegue l’impegno della Regione Piemonte, tramite Azienda Zero, per il reclutamento del personale sanitario, in particolare infermieristico e tecnico sanitario da destinare alle Aziende sanitarie del territorio.

L’obiettivo, grazie allo scorrimento delle graduatorie, è coprire il fabbisogno delle aziende sanitarie registrato dall’Osservatorio Regionale:

401 posti per infermieri (più il turnover);

49 posti per tecnici di radiologia medica (più turnover);

65 posti per tecnici di laboratorio biomedico (più turnover).

«La partecipazione ai concorsi è importante per tutti i professionisti sanitari interessati, per l’ampia copertura del fabbisogno regionale (le assunzioni previste rappresentano l’avvio di un piano pluriennale strutturato, con successive immissioni in servizio attingendo dalle graduatorie, in linea con l’evoluzione delle necessità delle aziende sanitarie), per la garanzia di stabilità lavorativa (i contratti saranno a tempo indeterminato, offrendo prospettive solide e continuità occupazionale) e per la trasparenza (la procedura centralizzata garantisce ulteriori criteri di selezione omogenei)» sottolinea l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.