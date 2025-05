Casale Monferrato si prepara ad accogliere la mostra fotografica “Maestri Senza Tempo”, un’esposizione fotografica e documentaria che rende omaggio a due giganti dell’educazione: Don Bosco, fondatore dei Salesiani e Don Dante Caprioglio, per oltre sessant’anni guida autorevole e custode del Collegio San Carlo di Borgo San Martino.

Seppur in epoche diverse, entrambi hanno saputo parlare al cuore dei giovani, trasmettendo valori senza tempo che vivono ancora oggi.

Promossa dall’Associazione Don Dante Caprioglio ETS e dal prof. Julien Coggiola, l’evento è realizzato con il patrocinio del comune di Casale Monf.to, che ha sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione lo splendido spazio espositivo del Castello Paleologi. La mostra prenderà vita nella suggestiva Sala Chagall e nelle sale adiacenti del secondo piano del Castello. Sarà un viaggio emozionante alla scoperta dello storico Collegio e del suo profondo legame con Don Bosco, raccontato attraverso immagini, documenti e testimonianze.

Per oltre 130 anni, il Collegio San Carlo è stato un punto di riferimento educativo, formando generazioni di studenti grazie all’impegno di docenti e salesiani.

La mostra ripercorre le tappe fondamentali di questa lunga storia: dall’acquisto del Collegio alla sua evoluzione, fino al ruolo centrale che ha avuto nella vita del territorio.

Il percorso espositivo, arricchito da fotografie e documenti, invita a riflettere su un’eredità educativa che ha segnato profondamente il Monferrato. Alcuni spazi sono dedicati ai docenti, agli ex allievi e alla dimensione sportiva, tanto cara a Don Dante.

Tra i momenti più attesi, la proiezione dell’ultimo discorso di Don Dante, registrato pochi mesi prima della sua scomparsa, e il Registro delle Memorie, dove i visitatori potranno lasciare un pensiero, una dedica o un ricordo, che sarà poi custodito nella storica “Cappellina delle Lacrime” a Borgo San Martino.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 31 maggio, alle ore 10,00 alla presenza di autorità civili e religiose, e resterà aperta anche il giorno successivo domenica 1° giugno.

Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia rendere omaggio a questa straordinaria eredità educativa, condividere ricordi e riscoprire insieme quei valori che hanno segnato profondamente la formazione di molti.

L’Associazione Don Dante Caprioglio è lieta di poter realizzare questa iniziativa in un luogo di così straordinario valore storico e culturale ed è grata all’Amministrazione Comunale, che con sensibilità e attenzione ha accolto e sostenuto il progetto, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà associative nel custodire e tramandare la memoria collettiva.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti: info@associazionedondante.org – 328.43.84.510

