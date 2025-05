Aromatica 2025 ha superato ogni record di visitatori. Si stima siano state oltre 30mila le presenze distribuite nei 3 giorni della grande rassegna dedicata ai profumi e ai sapori della Riviera Ligure, con tanti visitatori stranieri, soprattutto venerdì e sabato.

Moltissimi i momenti di interesse, dalle cene a 4 mani ai cooking show, dalle escursioni bike alla raccolta delle erbe spontanee con il forager del Mirazur di Mentone Alessandro Di Tizio, dall’esordio del Giardino Sensoriale alla prima volta di uno Chef straniero, dal concerto di Alis Ray alla tappa di selezione per il Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, dall’esibizione di tre icone della ristorazione del ponente ligure (“i tre tenori”) alla presenza esuberante e coinvolgente di Eleonora Riso. Per non parlare dei 120 produttori, dei 45 ospiti, del numero infinito di eventi che si sono svolti sul palco, al padiglione, al giardino sensoriale, nonché nei borghi del Golfo Dianese. Brillante come sempre il presentatore Nicola Prudente, in arte “Tinto”, che ha trascinato tutti ad un livello superiore.

Aromatica si conferma una vera e propria festa della città e del Golfo Dianese. Anche se calendarizzata dopo i ponti festivi di primavera, ma in concomitanza con il ponte della Festa nazionale di Francia (8 maggio) ha saputo attrarre interesse, ospiti, visitatori e turisti. La contaminazione con il Piemonte, fatta di prodotti, di espositori, di chef, di ospiti, di gemellaggi, con presentazioni e laboratori, ha ulteriormente incentivato le presenze.

Il premio per il miglior stand della parte espositiva è andato a Terra degli Ulivi di Pontedassio (Riccardo Anselmi), per la prima volta presente ad Aromatica.

“Si chiude un’edizione di Aromatica che ha dimostrato, ancora una volta, quanto il nostro territorio sappia offrire in termini di qualità, accoglienza e identità – dichiara il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi -. Voglio ringraziare in modo particolare l’organizzazione, che ha lavorato con serietà e determinazione, superando le inevitabili difficoltà logistiche che un evento di questa portata comporta, garantendo le buona riuscita. Aromatica è un momento importante per la nostra comunità e un’occasione concreta di promozione del territorio. Il pubblico numeroso e attento – che abbiamo visto sorridere nelle vie cittadine – ci rende profondamente orgogliosi”.

“Il successo straordinario di Aromatica 2025, con oltre 30mila presenze – conferma Alessandro Piano, vice Presidente di Regione Liguria, con delega all’agricoltura, ai grandi eventi e alla promozione dei prodotti liguri – dimostra quanto le nostre eccellenze agroalimentari siano un motore di attrazione, identità e sviluppo. Le erbe aromatiche liguri, protagoniste indiscusse della rassegna, sono sempre più richieste non solo in cucina ma anche nel settore cosmetico e del benessere, segno di un interesse crescente verso produzioni autentiche, sostenibili e di alta qualità. Come Regione lavoriamo per valorizzare queste filiere, ma anche per tutelare i produttori, veri custodi del territorio, fondamentali per garantire qualità, tracciabilità e continuità. Manifestazioni come Aromatica sono la dimostrazione concreta di cosa può nascere dall’unione tra tradizione, innovazione e promozione del territorio”.

“Evento riuscito – sostiene Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – che ha potuto contare sulla partecipazione di tante imprese del nostro territorio. Una crescita progettuale significativa che ha consolidato, ancora una volta, l’importanza della sinergia tra pubblico e privato”.

“Aromatica si conferma un evento strategico per la promozione turistica e culturale del nostro territorio – ribadisce Luca Spandre, Assessore al Turismo -. In questi giorni abbiamo accolto visitatori italiani e stranieri, offrendo loro un’esperienza autentica fatta di sapori, incontri e scoperta. Ringrazio Domenico Surace, che con GM si occupa con dedizione di questa manifestazione dalla prima edizione. Grazie anche a tutto il team organizzativo e agli operatori turistici, alle attività commerciali e ai cittadini che, con entusiasmo, hanno contribuito a creare un clima accogliente e coinvolgente. Aromatica è un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni, imprese e comunità possa generare valore e attrattività per il nostro territorio”.