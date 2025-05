Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tutto è nato a seguito di alcune segnalazioni di uno strano via vai e di strane frequentazioni nei pressi di un esercizio pubblico di via Garessio, gestito di fatto da un cittadino albanese di trentanove anni, peraltro già gravato da alcuni precedenti.

Un controllo del locale e una successiva perquisizione, hanno permesso di rinvenire nel magazzino retrostante all’attività un vero e proprio laboratorio allestito per il confezionamento dello stupefacente, con tanto di bilancino di precisione e cartine, nonché di sequestrare un panetto da novanta grammi di cocaina e altre dieci dosi della stessa sostanza già pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di cento grammi.

L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza e, dopo le formalità di rito è stato portato al carcere di Imperia, dovendo rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reato per il quale rischia oltre sei anni di reclusione.