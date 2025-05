Torino, la principale città del Piemonte ha inaugurato il Salone del Libro, in questi giorni. e la nostra città? Nel suo piccolo, non è da meno!!

Proprio la prossima domenica, 18 maggio 2005 s’aprirà l’esposizione dei disegni predisposti dal pittore Davide Minetti.

Il pomeriggio sarà allietato dalla giornalista Antonella Mariotti la quale dalle ore 18, dialogherà con l’autore del libro Fabio Tirelli; il pittore Davide Minetti è l’illustratore delle pagine contenute nel libro: STRUTTURE NUOVE gli alfieri dell’apocalisse, letto da Chiara Costantini, nonchè Fulvia Maldini, accompagnate dalle note del flauto di Sergio Pallottelli.

L’accoglienza è al RETROGUSTO in via Santa Maria di Castello al civico 7, (telefono 333 3847313) con l’introduzione letterale di Sonia del Medico.

Gli “autori” dell’opera presentata, ovvero Davide Minetti (per le illustrazioni) e Fabio Tirelli (per la parte descrittiva), sono amici di lungo corso … s’erano conosciuti nell’antica Bottega Bianchi, lo storico corniciaio di via Milano, per giungere insieme alla realizzazione di un testo, seppure dalle modeste misure, ragguardevole.

Le cinquantuno pagine si leggono piacevolmente, pare d’ascoltare una musica scritta, per essere meditata, pertanto non è difficile trovare una buona collocazione nelle libreria di famiglia: ecco la fiera del libro alessandrina.

Franco Montaldo