Alzano Scrivia – Si è svolta nella Sala Consiliare una conferenza dedicata alle truffe in danno degli anziani, un tema di crescente rilevanza sociale. Relatore dell’incontro, il Maresciallo Capo Giampiero Timpa, Comandante della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, che ha fornito informazioni sulle strategie adottate dalle forze dell’ordine per prevenire e combattere le truffe, illustrando le principali modalità operative messe in atto dai malintenzionati.

La conferenza rappresenta l’ennesima occasione di sensibilizzazione mirata a tutelare e informare la popolazione, soprattutto la fascia più anziana, su come riconoscere e difendersi dai potenziali raggiri.

La partecipazione, aperta a tutti, ha offerto l’opportunità di promuovere la cultura della legalità, in tutti i suoi aspetti, e la solidarietà sociale nei confronti degli individui più vulnerabili.