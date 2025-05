Anche Imperia ospiterà, sabato 17 maggio, alla V edizione “Merenda nell’Oliveta” proposto dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”.

Appuntamento alle ore 9:30 al Circolo Manuel Belgrano per percorrere, ad anello, un tragitto di circa sei chilometri e ritornare al punto di partenza dove verrà offerta una degustazione dell’olio extravergine di oliva e prodotti tipici della cultura e della tradizione del territorio.

Un evento che mira ad incrementare e promuovere non solo il paesaggio e il territorio olivicolo ma per sviluppare anche il turismo dell’olio.

“Un appuntamento che si rinnova ormai da cinque anni e che coniuga attività all’aria aperta, come la passeggiata negli oliveti sopra Costa D’Oneglia, e la degustazione dei prodotti tipici del nostro territorio. Un evento che mira ad incrementare anche il turismo dell’olio. Obiettivo della manifestazione quello di far vivere ai partecipanti un’esperienza da vivere o da soli oppure in compagnia nella cornice suggestiva degli oliveti liguri scoprendo il valore della convivialità e dello stare insieme in luoghi suggestivi del territorio” dichiara l’Assessore alle Frazioni Mattia Sasso.