Durante un intervento di soccorso tecnico per soccorso persona, una squadra dei Vigili del Fuoco

del Comando di Alessandria, Distaccamento di Novi Ligure è stata aggredita mentre svolgeva il

proprio servizio e lavoro.

Sempre più spesso leggiamo di insegnanti, medici o infermieri aggrediti fisicamente o verbalmente

durante l’esercizio delle loro funzioni. Sono notizie che colpiscono, ma quando succede a uno di

noi, a un amico, a un collega, la senti addosso, la vivi sulla tua pelle.

I Sindacati dei Vigili del Fuoco, unitariamente, esprimono solidarietà e vicinanza ai colleghi

coinvolti, queste non vogliono essere solo parole di circostanza. Fortunatamente, sul posto era già

presente un’ambulanza per il soccorso a un anziano signore, che si trovava in buone condizioni:

semplicemente non sentiva i familiari che cercavano di contattarlo, per questo anche il nostro

intervento in supporto al 118; Il personale sanitario è immediatamente intervenuto, prestando le

prime cure ai due Vigili del Fuoco aggrediti, che poi si sono recati presso il locale Pronto Soccorso

per gli accertamenti del caso.

Come spesso accade in situazioni simili, le ferite non sono solo fisiche, ma anche morali. E sono

proprio queste a lasciare i segni più profondi e difficili da rimarginare.

È inaccettabile che operatori del soccorso, donne e uomini che ogni giorno mettono a rischio la

propria vita per quella degli altri, possano subire atti di violenza durante lo svolgimento del loro

dovere, del loro lavoro.

L’aggressione è stata regolarmente segnalata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria alle

autorità competenti, e sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per i dovuti

provvedimenti.

Il lavoro del Vigile del Fuoco è un lavoro bello importante, difficile che richiede dedizione e

professionalità, molte volte ci dobbiamo inventare la soluzione ad un problema perché quella

soluzione non è codificata o scritta sul manuale del giovane pompiere, mai avremmo pensato di

doverci preoccupare anche di questo tipo di eventi, di questa violenza ingiustificata ed immotivata

verso operatori del soccorso, verso i Vigili del Fuoco.

Siamo certi che i colleghi di Novi Ligure presto potranno e vorranno rientrare in servizio, a chi è

rimasto in turno il difficile compito di tenere alto il morale della Squadra. Come Sindacati

chiediamo all’Amministrazione il dovuto e necessario supporto a tutto il personale coinvolto, come

puntualmente accaduto in altre occasioni ed altri eventi drammatici che hanno colpito la grande

famiglia dei Vigili del Fuoco.

Giù le mani dai Vigili del Fuoco ora e sempre.

CO.NA.PO. Gianluca Biorcio

FNS CISL Roberto Valorio

UIL PA VVF Luigi Foggia

Fp Cgil VVF Vladimiro Alpa

USB Giovanni Frizzarin

Federdistat VV.F. Cisal Claudio Emanuelli