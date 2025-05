Si è concluso ieri presso la scuola dell’infanzia “S.S. Annunziata” in viale Matteotti a Diano Marina, il mini corso di educazione civica e stradale tratto dal progetto “Giocando tra le regole“ curato dall’associazione nazionale i vigili urbani in pensione delegazione del Golfo Dianese. Le lezioni tenute ai bimbi delle sezione “grilli” e “coccinelle“ hanno visto quali insegnanti gli ex comandanti della polizia locale Dianese e Franco Mistretta e Daniela Bozzano che hanno accompagnato i piccoli nella giocosa conoscenza le prime rudimentali nozioni del codice della strada.

Alle lezioni teoriche sulla conoscenza dei principali segnali stradali si sono affiancate uscite protette in strada per approfondire sul posto e vedere dal vivo la segnaletica orizzontale e verticale nonché conoscere come attraversare la strada in sicurezza.

All’incontro finale che si è svolto ieri mattina ha partecipato pure il sindaco del Comune di Ceriale Marinella Fasano accompagnata dal vicecomandante Massimo Sanguineti dall’ ispettore Fabio Lucia. Il sindaco ha voluto essere presente all’iniziativa perché è interessato ad una futura collaborazione con l’Associazione ANVUP sull’argomento si è rallegrata con la responsabile dell’istituto Santissima Annunziata Madre Letizia per la bella iniziativa che non mancherà di avere ulteriori sviluppi.